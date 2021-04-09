В АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Зеленогорск Красноярского края) с опережением планового срока состоялся пуск первой в 2021 году очереди газовых центрифуг (ГЦ) нового поколения в цехе обогащения урана.

Ввод нового оборудования реализуется в рамках программы модернизации производственных мощностей в Топливном дивизионе с поэтапной заменой старых ГЦ предыдущих поколений.

Всего 2021 году планируется переоснащение в общей сложности пяти очередей ГЦ новым оборудованием. В 2020 также с опережением сроков были введены три очереди газовых центрифуг последнего поколения,

«Высокое качество и темпы переоснащения сохраняются за счет правильно выстроенного взаимодействия всех заводских подразделений и организаций-подрядчиков, грамотно организованной цепочки поствок оборудования и материалов, монтажа и пусконаладочных операций. Этого во многом удается достигать благодаря широкому применению инструментов производственной системы Росатома практически на всех этапах – от демонтажа до пуска», – отметил генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов.

Новые центрифуги поставляются в АО «ПО ЭХЗ» машиностроительными предприятими Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», - ПАО «КМЗ» (г. Ковров, Владимирская область) и ООО «НПО «Центротех» (г. Новоуральск, Свердловская область).

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru