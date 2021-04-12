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АЛРОСА защитила смету строительства на Майском месторождении алмазов

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства участка капитальной горной выработки для добычи алмазов на месторождении «Майское».

Майское месторождение алмазов – один из новых перспективных активов ПАО «АЛРОСА» в составе Нюрбинского ГОКа. Проектируемый участок отработки месторождения открытым способом расположен в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия), в 3 км от карьера «Ботуобинский» и в 5,5 км – от карьера «Нюрбинский». Карьер «Майский» планируют разрабатывать до глубины 77,5 м, общий объем вскрышной породы – извлекаемой горной массы - за весь период строительства (2020-2024 гг.) составит 12 млн куб. м.

Реализация проекта по строительству карьера на Майском месторождении находится на начальной стадии. Начало добычи намечено на 2025 год с выходом в 2027 году на проектную мощность в 300 тыс. тонн руды в год. Суммарные ресурсы в соответствии с кодексом JORC оценены в 12,7 млн карат. Переработка руды будет осуществляться на Нюрбинском ГОКе АЛРОСА, расположенном в непосредственной близости от месторождения.

По итогам проверки достоверности определения сметной стоимости горно-капитальных работ эксперты Главгосэкспертизы подтвердили соответствие представленной документации требованиям сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Накладные расходы определены в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.

Генеральная проектная организация - «Институт «Якутнипроалмаз» (структурное подразделение ПАО «АЛРОСА»).

Фото: bigpikcha.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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