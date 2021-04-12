Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства участка капитальной горной выработки для добычи алмазов на месторождении «Майское».

Майское месторождение алмазов – один из новых перспективных активов ПАО «АЛРОСА» в составе Нюрбинского ГОКа. Проектируемый участок отработки месторождения открытым способом расположен в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия), в 3 км от карьера «Ботуобинский» и в 5,5 км – от карьера «Нюрбинский». Карьер «Майский» планируют разрабатывать до глубины 77,5 м, общий объем вскрышной породы – извлекаемой горной массы - за весь период строительства (2020-2024 гг.) составит 12 млн куб. м.

Реализация проекта по строительству карьера на Майском месторождении находится на начальной стадии. Начало добычи намечено на 2025 год с выходом в 2027 году на проектную мощность в 300 тыс. тонн руды в год. Суммарные ресурсы в соответствии с кодексом JORC оценены в 12,7 млн карат. Переработка руды будет осуществляться на Нюрбинском ГОКе АЛРОСА, расположенном в непосредственной близости от месторождения.

По итогам проверки достоверности определения сметной стоимости горно-капитальных работ эксперты Главгосэкспертизы подтвердили соответствие представленной документации требованиям сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Накладные расходы определены в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.

Генеральная проектная организация - «Институт «Якутнипроалмаз» (структурное подразделение ПАО «АЛРОСА»).

Фото: bigpikcha.ru