Комплекс "Ведучи" получит шесть новых горнолыжных трасс

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство шести горнолыжных трасс во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Ведучи». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Ведучи», открывшийся в 2018 году в горном Итум-Калинском районе Чечни, - первый в республике комплекс, который работает не только как горнолыжный, но и как всесезонный горный курорт. Сейчас на его территории оборудованы: трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха, построены современный отель, шале и здание службы сервиса.

Главгосэкспертиза России ранее выдавала положительные заключения по итогам рассмотрения проектов строительства нескольких объектов в комплексе «Ведучи» - двух канатных дорог и трех горнолыжных трасс на склонах хребтов Данедук и Хачаройдук. Планируется, что к 2025 году на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» обустроят 14 горнолыжных трасс, гостиничный комплекс, сервисные центры, горнолыжную школу и пункты проката. По предварительным расчетам, годовой туристический поток курорта составит более 180 тысяч человек.

На этот раз эксперты одобрили проекты строительства шести новых трасс. Три – «синего» (легкого) уровня – запроектированы так, чтобы обеспечить интересное и безопасное катание для лыжников с разной степенью мастерства. Одна из них, трасса VP-3, станет самой длинной на курорте: ее протяженность составит 2139 м, к тому же здесь запланирован самый большой перепад высот – 460 м. Длина двух других – VP-5 и VP-8 – достигнет соответственно 1493 и 664 метров. Весьма протяженной будет и «красная» трасса VP-7: ее длина - 1989 м. Также проектами, одобренными Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство на склоне хребта Данедук двух сложных «черных» трасс: VP-9 длиной 989 м и VP-14 длиной 552 м. Первая сможет одновременно вместить 70 человек, вторая – 46.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и АО «Курорты Северного Кавказа». Генеральная проектная организация – ООО «Национальные канатные дороги».

Фото: veduchi-resort.ru