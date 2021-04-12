Норвежская компания DNV, специализирующаяся в оценке, консалтинге и управлении рисками, заключила контракт с тайваньской энергетическом компанией (Taiwan Power Company, Taipower) на сумму $ 17,7 млн на выполнение функций инженера заказчика по проекту строительства второй очереди комплекса шельфовой ветровой генерации – ВЭС Чанхуа Фаза 2 (Changhua Phase 2) установленной мощностью 300 МВт – крупнейшего проекта в области шельфовой ветроэнергетики, реализуемого Taipower. Ранее компания приступила к строительству шельфовой ВЭС Чанхуа Фаза 1 установленной мощностью 109,2 МВт. В акватории ВЭС Чанхуа Фаза 1 будут установлены 21 ветровая турбина производства Hitachi мощностью 5,2 МВт каждая.

В рамках запланированных работ по проекту строительства ВЭС Чанхуа Фаза 2, которые продлятся до второй половины 2025 г., международные и местные эксперты, представляющие DNV, будут осуществлять координацию проектных, конструкторских и строительных работ на шельфе вплоть до ввода ВЭС в эксплуатацию, включая, в том числе, анализ проекта, контроль качества поставляемого оборудования и технический контроль проведения строительномонтажных работ. Разработка рабочей документация на установку 31 турбины Siemens Gamesa в акватории ВЭС Чанхуа Фаза 2 должна быть завершена в 2021 г., а ввод в эксплуатацию станции запланирован на осень 2025 г.

Проект строительства ВЭС Чанхуа Фаза 2 является одним из 11 проектов в области шельфовой ветроэнергетики, одобренных правительством страны в 2018 г. со сроком реализации до 2025 г. По прогнозам, Тайвань станет вторым по величине рынком шельфовой ветроэнергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 2025 г. планируется увеличить долю ВИЭ-генерации в общем объеме производства электроэнергии в стране до 20%, а суммарная установленная мощность шельфовых ВЭС с учетом реализации проектов шельфовых ВЭС Чанхуа Фаза 1 и 2 составит 5,7 ГВт. Согласно правительственным планам в период 2026 - 2036 гг. мощность шельфовой ветроэнергетики вырастет еще на 10 ГВт. По информации DNV, компания оказывает поддержку нескольким местным тайваньским энергокомпаниям, которые поставили цели по расширению использования ВИЭ. Эта поддержка заключается в предоставлении ноу-хау в области современного строительства, накопленного DNV за период сотрудничества с заказчиками по всему миру. Таким образом, DNV способствует решению отраслевой задачи по сокращению сроков строительства крупных шельфовых ВЭС с 7 до 5 и менее лет.

Информационно-аналитические ресурсы: Power Technology, World Energy