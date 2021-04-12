Практические вопросы процедуры подтверждения производства
кабельно-проводниковой и радиоэлектронной продукции на территории РФ
12 апреля 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Новый грозотрос установлен на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой – Пангоды», что обеспечит её защиту в период грозовой активности и приведёт к повышению надежности электроснабжения потребителей центральной части Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии в провод и предотвращения перекрытия изоляции, в результате чего возможно отключение энергообъекта. При замене был использован современный грозозащитный трос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового оборудования составляет до 50 лет. Всего было заменено 26 км грозотроса.
Линия электропередачи 220 кВ «Уренгой – Пангоды» имеет протяженность 110,9 км. Она обеспечивает энергоснабжение потребителей поселка Пангоды и предприятий «Газпрома».
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