Новый грозотрос установлен на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой – Пангоды», что обеспечит её защиту в период грозовой активности и приведёт к повышению надежности электроснабжения потребителей центральной части Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии в провод и предотвращения перекрытия изоляции, в результате чего возможно отключение энергообъекта. При замене был использован современный грозозащитный трос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового оборудования составляет до 50 лет. Всего было заменено 26 км грозотроса.

Линия электропередачи 220 кВ «Уренгой – Пангоды» имеет протяженность 110,9 км. Она обеспечивает энергоснабжение потребителей поселка Пангоды и предприятий «Газпрома».