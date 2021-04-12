Специалисты Распределительных сетей (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) в первом квартале отмечают рост заявок на технологическое присоединение к сетям на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 31 марта, в «Сахалинэнерго» обратилось 719 заявителей, годом ранее их было 621. По оценкам сахалинских энергетиков, данная тенденция сохранится и в следующие три месяца, что традиционно для весенне-летнего периода.

Самые крупные заявки в первом квартале текущего года поступили от угледобывающего предприятия, нефтяной компании и строительной организации.

Напомним, что с прошлого года для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса процедура подключения к электрическим сетям стала более доступной. Уменьшено количество этапов согласования присоединения между потребителем и сетевой организацией и упрощена процедура заключения договоров. Также теперь исключена необходимость подписания документов на бумаге, а документооборот с заявителем переводится в электронный формат.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через сервис «Личный кабинет», расположенный на официальном сайте компании: http://www.sakhalinenergo.ru. С его помощью можно подать необходимые документы и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома.