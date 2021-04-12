В Новой Москве появится жилой квартал с детсадом. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, уточнив, что застройщиком выступает компания «А101».

Жилые дома общей площадью 67 тыс. кв. метров возведут в поселении Сосенское, вблизи деревни Бачурино, на участке №31. Всего в комплексе запроектировано пять корпусов высотой от восьми до 16 этажей. Детский сад рассчитан на 100 мест.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасады выполнят в нескольких оттенках, с использованием штукатурки и керамогранитной плитки. Между секциями сделают прогулочную зону отдыха.