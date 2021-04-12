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Адыгейский филиал "Россети Кубань" обеспечил электроэнергией 49 объектов АПК

Адыгейский филиал Россети Кубань обеспечил электроэнергией 49 объектов АПК

12 апреля 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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С начала года Адыгейский филиал «Россети Кубань» провел технологическое присоединение к электрическим сетям 49 объектов агропромышленного комплекса. Суммарная мощность энергопринимающих устройств сельхозпроизводителей составила порядка 1,2 МВт.

Наибольшее число заявителей аграрной сферы – крестьянско-фермерские и подсобные хозяйства на территории Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

Всего в 2021 году посредством интерактивных сервисов в Адыгейский филиал «Россети Кубань» поступило 727 заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности. Большинство обратившихся – потребители с мощностью до 15 кВт, субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере АПК, туризма, а также учреждения социальной сферы. Более 350 заявителей уже получили доступ к электросетевой инфраструктуре энергокомпании. Общий объем выданной потребителям мощности составил 6 МВт.

Напоминаем, что «Россети Кубань» продолжает прием обращений заявителей, в том числе документов по подключению к электросетевой инфраструктуре в удаленном формате. Все заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать через «Портал-тп.рф». По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные).

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Источник: Россети Кубань

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