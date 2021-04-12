Государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (СКФО), разработанная Минэкономразвития продлена до 2030 года. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Республику Дагестан.

Реализация мероприятий госпрограммы позволит создать новые рабочие места и сократить уровень безработицы. В приоритете - развитие спортивной инфраструктуры и дошкольного и школьного образования, благоустройство территорий.

Глава ведомства также отметил, что реализация госпрограммы направлена на достижение следующих результатов: увеличение объема инвестиций до 13,4 млрд рублей, трудоустройство более 2,4 млн человек, а также увеличение роста объема инвестиций в основной капитал до 170%.



Также министр оценил социально-экономическое развитие Республики Дагестан.

«В 2020 году зафиксирован рост инвестиций в основной капитал – на 13,6% (279,7 млн, 1-е место по СКФО и 18 по России). Работа с малым и средним бизнесом в целом идет хорошими темпами. За последние 5 лет прирост - 21%, это в 7 раз выше, чем в целом по России за этот период», - подчеркнул Максим Решетников.

В Дагестане при поддержке федерального Правительства созданы условия для привлечения инвесторов, открытия новых производств и рабочих мест – действуют ТОР, индустриальные парки, есть планы по созданию ОЭЗ.

«С этого года есть возможность применения нового механизма реструктуризации бюджетных кредитов. За 2021-2024 годы Дагестан таким образом сможет высвободить 5,6 млрд рублей (по 1,4 млрд на год)», - отметил министр.

Регион планирует направить средства на комплексное развитие территории микрорайона «Южный» в Дербенте.