Рады представить вашему вниманию одиннадцатый выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №11:

На российские объекты Procter & Gamble будет поступать энергия ветра

Российское подразделение энергетического концерна Fortum и компания Procter & Gamble подписали соглашение о сотрудничестве в области развития возобновляемой энергии в России.

В рамках соглашения будут осуществляться поставки электроэнергии, произведенной ветропарками в Ростовской области, которые принадлежат совместному предприятию «Фортум» и РФПИ, на завод Procter & Gamble в Новомосковске (Тульская область).

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Объем выбросов нефтегаза сопоставим с выбросами АПК и превышает выбросы других обрабатывающих отраслей

Объем выбросов нефтегазовой отрасли, относящихся к сферам охвата 1 и 2 (прямые выбросы парниковых газов (ПГ) от операционной деятельности и косвенные эмиссии, связанные с энергообеспечением) составляют 12% от общего объема мировых выбросов ПГ. Это сопоставимо с выбросами агропромышленного комплекса (АПК или сельхозпромышленность - 13%) и превышает выбросы других обрабатывающих отраслей.

Об этом говорится в исследовании Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» - «Декарбонизация нефтегазовой отрасли: международный опыт и приоритеты России», проведенного при поддержке ПАО «НОВАТЭК» и Нефтяного Совещательного Форума.

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BP рассчитывает найти в России новые низкоуглеродные возможности

За последние несколько лет многие участники нефтегазового рынка объявили о своих целях по достижению углеродной нейтральности. BP обозначила соответствующее намерение в 2020 году - к 2050 году компания рассчитывает стать углеродно-нейтральной.

«Мы уверены, что найдем для себя новые низкоуглеродные возможности в России, и они станут новой сферой сотрудничества между BP и российскими игроками», - отметил Президент «ВР Россия» Дэвид Кэмпбел 26 марта 2021 года в ходе Низкоуглеродного диалога «Сколково».

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Нефтегазовым компаниям не стоит рассчитывать на простые решения

Энергосистема слишком большая и сложно устроенная, чтобы надеяться на простые решения. Для нефтегаза это означает, что те, кто рассчитывает пересидеть текущую стрессовую ситуацию, или, что со временем давление на отрасль будет сокращаться, заблуждаются, считает глава подразделения мировых энергетических прогнозов/инвестиций Мирового энергетического агентства (МЭА) Тим Гулд.

Выступая 26 марта 2021 года в рамках Низкоуглеродного диалога «Сколково», организованного Центром энергетики Московской школы управления «Сколково», эксперт подчеркнул, что не проходит и дня, чтобы не было каких-то громких заявлений со стороны тех или иных компаний о том, как они начинают заниматься темой декарбонизации.

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На «Щекиноазот» будет поступить «зеленая» электроэнергия

Совместное предприятие (СП) компании «Фортум» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) начало поставлять производителю химической продукции «Щекиноазот» электроэнергию, выработанную ростовскими ветроэлектростанциями (ВЭС).

Возможность реализации поставок появилась после заключения свободного двустороннего договора на электроэнергию (СДД) между «Мосэнергосбыт» и СП, владеющим объектами возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Ростовской и Ульяновской областях. В результате конкурса «Щекиноазот» выбрал в качестве поставщика «зеленой» электроэнергии компанию «Мосэнергосбыт».

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Ростовские компании планируют поставлять комплектующие для ВЭС в России и за рубежом

Компании «Башни ВРС» (входит в «Роснано») и «Ветростройдеталь», развернувшие в Ростовской области производство комплектующих для ветроэлектростанций (ВЭС), после завершения проектов в области ветроэнергетики в регионе, начнут поставку оборудования для ВЭС в других регионах России и зарубежья. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

«Несмотря на завершение проектов строительства ветропарков в Ростовской области, перспективы у ООО «Башни ВРС» большие. Из разыгранных в РФ на сегодняшний день 3 348 МВт мощностей ветропарков с вводом в эксплуатацию до 2025 года 2 185,6 МВт выиграны партнерами ООО «Башни ВРС». Это 65% рынка РФ», — сказал он.

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«СГК» раскрыла данные по выбросам в атмосферу за последние пять лет

«Сибирская генерирующая компания» («СГК») опубликовала данные о выбросах ТЭЦ и ГРЭС, входящих в холдинг, в 2020 году и за последние пять лет. Без учета новых предприятий в 2020 году произошло сокращение выбросов загрязняющих веществ относительно 2019 года на 11,7%, а за 5 лет — на 21,8%.

Суммарное количество выбросов «СГК» в старом контуре в 2020 году составило 299 тыс. тонн. Постепенное снижение выбросов наблюдается за счет своевременных ремонтов и модернизации основного и золоулавливающего оборудования, оптимизации режимов сжигания топлива, перекладки и замены тепловых сетей, что также приводит к снижению выбросов.

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В России формируются условия для развития солнечной энергетики

Вопреки распространенному мнению, солнечная энергетика может быть конкурентоспособна в России уже сейчас. Об этом говорится в исследовании «Несубсидируемый рынок солнечной энергетики в России: в ожидании взрывного роста».

Автором исследования, подготовленного совместно с Фондом им. Генриха Белля в России, выступает генеральный директор ассоциации «Цель номер семь», старший научный сотрудник РАНХиГС, к.э.н.Татьяна Ланьшина.

В документе рассматриваются тенденции развития солнечной генерации в РФ и экономика данной отрасли, приведены примеры реализованных проектов, а также отражены перспективы развития солнечной микрогенерации.

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