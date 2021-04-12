Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и министр экономического развития РФ Максим Решетников провели в Грозном расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

В работе заседания приняли участие представители ПАО «Россети» - советник гендиректора холдинга Александр Пятигор, и.о. генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко, управляющий директор АО «Чеченэнерго» Русланбек Докуев, заместители гендиректора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков и Сергей Усевич.

Среди ключевых тем обсуждения - ход строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный», Всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» и другие актуальные вопросы.

«Россети» в отраслевой части оказывают максимальное содействие для реализации важных для Чеченской Республики проектов. Для этих целей электросетевой Госхолдинг готов и в дальнейшем развивать сетевую инфраструктуру региона. Особое внимание уделяется технологическому присоединению к сетям дочернего АО «Чеченэнерго» новых объектов, активно строящихся в республике для развития республики и повышения благополучия жителей Чечни.