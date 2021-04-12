SVP Group выставила на продажу 51 участок совокупной площадью 124,4 га в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области, говорится в сообщении консалтинговой компании Rusland SP (брокер потенциальных сделок по продаже земли).

Согласно градостроительным документам на территории можно возвести около 1 млн кв. м жилой недвижимости и 500 тыс. кв. м коммерческих площадей. По предварительной оценке Сбербанка, общий объем инвестиций строительство жилья на участках составит около 73 млрд рублей, отмечается в сообщении.

"На данный момент Лаголово - это единственный подготовленный проект-миллионник, непосредственно примыкающий к городу. Сформировать город-спутник или "новое Кудрово" здесь реально за 10-12 лет... Ситуация на земельном рынке сейчас такова, что подготовленные территории практически отсутствуют, поэтому девелоперы начали снова входить в крупные проекты в ближайшем заКАДье. На данный момент переговоры о покупке участков ведутся с крупнейшими застройщиками жилья эконом- и комфорт-класса", - приводятся в сообщении слова партнера Rusland SP Дмитрия Лехмуса.

Данных о SVP Group в открытых источниках нет. Как отмечается в сообщении, совладельцем группы является Денис Жуков. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на сентябрь 2009 года ему принадлежало 30% ООО "Инвестиционная строительная компания "СВП-Инвест". Еще 70% на тот момент принадлежали ныне депутату Государственной думы РФ Сергею Петрову.