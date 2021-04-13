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"Черномортранснефть" модернизирует оборудование НПС "Кущевская"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию системы маслоснабжения насосных агрегатов нефтеперекачивающей станции «Кущевская». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Плановые работы по модернизации нефтеперекачивающей станции «Кущевская» проводит Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов - один из крупнейших филиалов АО «Черномортранснефть», который обслуживает магистральные нефтепроводы общей протяженностью 1,9 тыс. км.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция системы централизованного маслоснабжения магистральных насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции НПС-1 «Кущевская», расположенной на трассе магистрального нефтепровода МН «Лисичанск-Тихорецк-1». Реконструкция предполагает строительство отдельно стоящего одноэтажного здания маслосистемы на территории действующей площадки нефтеперекачивающей станции, замену аккумулирующего бака на крыше здания НПС-1, замену системы коллекторов отвода и подвода масла и подключение к существующим магистральным насосным агрегатам, а также демонтаж существующих коммуникаций в границах проектирования.

В составе централизованной маслосистемы предусмотрено следующее оборудование: циркуляционные насосы, маслонасос, фильтры для очистки масла, масляные баки, аккумулирующий бак и аппараты воздушного охлаждения. Для обеспечения возможности осушки масла в обвязке маслосистемы предусматривается узел подключения передвижного сепаратора.

Работы пройдут в 4,5 км от станицы Кущевской Краснодарского края. Реализация проектных решений не изменяет существующих технологических процессов транспортировки нефти.

Генеральная проектная организация – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».

Фото: АО «Черномортранснефть»

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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