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Денис Мантуров прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве

Денис Мантуров прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве

13 апреля 2021, 17:00
Рубрика: Персоны
Метки: МИНПРОМТОРГ
Источник: Минпромторг России

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Задачи, которые стоят перед Минпромторгом России в рамках реализации Общенационального плана действий, а также фронтальной стратегии экономики, требуют адаптации структуры руководства ведомством под их выполнение, ориентацию на проектный подход и сервисную модель в работе ведомства с нашей основной референтной группой – предприятиями промышленности. Мы перераспределяем обязанности среди руководителей подразделений и заместителей Министра с учетом этих задач, их компетенций и опыта участия в реализации масштабных проектов, в том числе в период работы в Министерстве. К таким проектам относится, в частности, создание Фонда развития промышленности, создание Государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также мер поддержки импортозамещения и экспорта российской продукции,

– отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В соответствии с распоряжением, подписанным Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, должность первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации с 13 апреля будет занимать Василий Осьмаков.

В должностные обязанности первого заместителя Министра будут входить вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере фармацевтической отрасли и медицинской промышленности, лицензирования производства лекарственных средств для медицинского применения. Первый замглавы Минпромторга России будет координировать работу других заместителей по планированию, реализации и бюджетному обеспечению государственных программ сферы ведения Министерства. При этом Василий Осьмаков продолжит курировать вопросы импортозамещения, а также другие, ранее уже находившиеся в его ведении направления:

  • разработку мер защиты экономических интересов и поддержки конкурентоспособной продукции российских производителей на внешнем и внутреннем рынках;
  • реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;
  • работу по вопросам планирования, реализации и бюджетного обеспечения госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
  • подготовку программ, стратегий и планов по вопросам развития в гражданских отраслях промышленности, включая краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития отраслей промышленности.

 

Справочно: Василий Осьмаков работает в Министерстве (еще в статусе Минпромэнерго) с 2004 года, прошел путь от главного специалиста до заместителя Министра.

На должность заместителя Министра распоряжением Председателя Правительства назначается Алексей Ученов. В его должностные обязанности будут входить вопросы корпоративной политики и имущественных отношений в сфере деятельности Министерства, включая формирование дивидендной политики в акционерных обществах, осуществляющих свою деятельность в отраслях промышленности, построение эффективных механизмов управления на основе стратегии развития, анализа финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий и реализации промышленной политики в Едином экономическом пространстве. Алексей Ученов будет также курировать вопросы реализации Минпромторгом России полномочий собственника в отношении подведомственных ФГУП, ФКП и ФГУ. Одновременно к его компетенциям будут отнесены вопросы реализации экологической политики в отраслях промышленности.

Справочно: Алексей Ученов пришел работать в Министерство в 2013 году, занимал должности начальника отдела, заместителя директора департамента, директора департамента.

На должность заместителя Министра распоряжением Председателя Правительства назначается Василий Шпак. В Министерстве он будет курировать развитие электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности, координировать деятельность по вопросам планирования, реализации и бюджетного обеспечения госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 – 2025 годы».

Справочно: Василий Шпак пришел работать в Министерство в 2019 году на должность директора Департамента радиоэлектронной промышленности. До этого долго работал в реальном секторе экономики, в годы, предшествовавшие переходу в Минпромторг России, руководил Научно-исследовательским институтом микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс» (входит в «Ростех»).

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Источник: Минпромторг России

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