Дороги Саратовского района становятся светлее и безопасней

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» предоставил 34 кВт электрической мощности для освещения участков автодорог в Саратовском районе.

Благодаря волжским энергетиками зажегся свет на Южном автодорожном подходе к аэропортовому комплексу «Гагарин». Фонари осветили трассу в районе поселков Дубки и Расловка. Источниками электропитания стали две подстанции: ПС 110/35/6-10 кВ «Дубки» и ПС 110/10 кВ «Новая Липовка». Объём потребленной электроэнергии контролируется с помощью цифровых приборов учета Меркурий 230 с дистанционной передачей данных.

Современное стационарное освещение теперь заработало и на участке автоподъезда к Саратову от дороги Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград». Для энергоснабжения системы освещения специалисты филиала «Саратовские РС» построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом и цифровым счетчиком потребленной энергии РиМ 489.18.

В обоих случаях работы по предоставлению электрической мощности были выполнены в рамках договоров технологического присоединения к электрическим сетям. Новые системы освещения на участках значимых для региона автодорог повышают безопасность движения как для водителей, так и пешеходов.

Филиал «Саратовские РС» регулярно осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям системы освещения автомобильных дорог и улиц сельских населенных пунктов. Тем самым энергетики содействуют развитию автотранспортной и коммунальной инфраструктур региона.

Технологическое присоединение – одно из основных направлений деятельности ПАО «Россети Волга». Потребитель может подать заявку на присоединение к электрическим сетям воспользовавшись Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) и мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.