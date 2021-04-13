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"Россети ФСК ЕЭС" обеспечила выдачу 142 МВт мощности тепличному комбинату "Елецкие овощи"

Россети ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 142 МВт мощности тепличному комбинату Елецкие овощи

13 апреля 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по энергообеспечению тепличного комбината «Елецкие овощи» в Липецкой области. Для этого компания расширила подстанцию 220 кВ «Елецкая», модернизирована еще один узловой центр питания региона – 220 кВ «Тербуны». Мощность технологического присоединения составила 142 МВт, что позволило агропредприятию ввести в эксплуатацию пять очередей теплиц общей площадью свыше 63 гектаров.

Стоимость проекта составила 134,4 млн рублей. Работы выполнялись поэтапно в соответствии с договорами, заключенными с потребителем. На открытом распределительном устройстве 110 кВ подстанции 220 кВ «Елецкая» энергетики построили две новые линейные ячейки, оснащенные высоконадежным оборудованием. Также на этом объекте и подстанции 220 кВ «Тербуны» были модернизированы системы релейной защиты с применением современных микропроцессорных терминалов.

Тепличный комбинат «Елецкие овощи» – одно из крупнейших агропредприятий Черноземья (площадь – 63 гектара, более 75 тыс. тонн овощей в год). Теплицы позволяют круглогодично поддерживать необходимый микроклимат и отказаться от пестицидов.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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