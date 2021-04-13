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"Россети Московский регион" добавили 830 кВт мощности станции "Переделкино" Киевского направления МЖД

Компания «Россети Московский регион» завершила строительно-монтажные работы для обеспечения дополнительными мощностями станции «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги, которая войдет в будущий контур четвертой линии Московских центральных диаметров. МЦД-4 свяжет Апрелевку и Железнодорожный. Открытие движения по диаметру улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Время в пути для жителей Московской области сократится на 13%, а для жителей Москвы – до 38%.

Для увеличения мощности станции энергетики «Россети Московский регион» построили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3,3 км. Провели реконструкцию распределительной трансформаторной подстанции, где смонтировали две современные ячейки 10 кВ. Коммутационные аппараты этого типа имеют повышенную надежность, большой ресурс стойкости, обеспечивают возможность быстрой замены вышедшего из строя выключателя и имеют улучшенные характеристики по ряду других показателей. Объем инвестиций компании «Россети Московский регион» в строительство составил 41,5 млн рублей.

Передача дополнительных 830 кВт мощности будет осуществлена ближе к окончанию реконструкции остановочного пункта «Переделкино».

В 2021 году энергетики «Россети Московский регион» планируют подключить к электросетям еще пять станций МЦД: «Марьина роща», «Матвеевская», «Минская», «Кутузовcкая», «Поклонная».

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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