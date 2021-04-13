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Скидка 30% на H07RN-F и H05RN-F от LAPP

Скидка 30% на H07RN-F и H05RN-F от LAPP

13 апреля 2021, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: LAPP

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Новости компании

С 22 марта по 31 мая 2021 вы можете приобрести кабели в резиновой оболочке H07RN-F и H05RN-F со скидкой 30%! 

Скидка действует на всю номенклатуру вышеуказанных кабелей. Вы можете приобрести кабели в интернет-магазине или отправить запрос на электронную почту отдела продаж компании.

Если вы обращаетесь впервые, пожалуйста, отправляйте запрос с реквизитами.

Скидка не суммируется с другими скидками, предоставляемыми ООО "ЛАПП Руссия".

Если у вас возникли вопросы по акции или нужна помощь с регистрацией или оформлением заказа в итернет-магазине, напишите специалистам отдела продаж в онлайн-чат или на электронную почту info@lappgroup.ru

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Источник: LAPP

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