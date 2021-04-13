Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ планирует инвестировать в новый пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"ВЭБ.РФ планирует инвестиции в новый пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), которые могут превысить 10 млрд рублей. После комплексной реконструкции и строительства нового терминала пропускная способность аэровокзального комплекса вырастет до 1,5 млн человек, а общая площадь превысит 40 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Терминал планируют оснастить современным оборудованием, включая четыре телетрапа, технологические и конструктивные решения будут учитывать климатические и сейсмические условия Камчатки. Ввод нового аэровокзала в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

"Механизмы льготного финансирования ВЭБ.РФ входят в число ключевых мероприятий, предусмотренных национальной программой развития региона и направленных на повышение его инвестиционной привлекательности. Проекты в сфере транспортной инфраструктуры, туризма и жилищного строительства могут стать мощными драйверами социально-экономического развития Камчатского края, будем в этой работе активно участвовать", - цитирует пресс-служба зампредседателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова.

Проект модернизации главного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) предусматривает строительство нового четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. м, оснащенного четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса также войдут гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. м. Порядка 2,3 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете на строительство перрона для нового аэропорта.

Реконструкция аэропортового комплекса на Камчатке реализуется по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По инициативе президента России Владимира Путина в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.