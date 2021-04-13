По информации независимого системного оператора Греции ADMIE и компании Prysmian Group, завершен проект строительства подводного высоковольтного кабельного соединения переменного тока (high-voltage alternating current, HVAC) Крит – Пелопоннес, которое связало энергосистему о. Крит с материковой энергосистемой. Соединение Крит – Пелопоннес, общая длина которого составляет 174 км*, является самым протяженным подводным HVAC соединением в мире.

Проектирование, изготовление, поставку и установку HVAC кабельной системы, состоящей из трехжильного кабеля напряжением 150 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, для соединения Крит – Пелопоннес осуществляла компания Prysmian Group. Длина подводной части соединения составляет 132 км, а максимальная глубина пролегания – 1 000 м.

В рамках проекта были также проведены работы по модернизации и строительству линий электропередачи (ЛЭП), трансформаторных подстанций (ПС) на Крите и материке, прокладке подземных кабелей от точек подключения к энергосистеме до места выхода соединения на берег в заливе Киссамос на Крите и на полуострове Малеа на Пелопоннесе. Также на Крите был установлен синхронный компенсатор для обеспечения заданных уровней напряжения в электрической сети. Ввод в эксплуатацию соединения Крит – Пелопоннес обеспечит снижение стоимости электроэнергии для потребителей на Крите за счет замены электроэнергии, производимой дорогостоящими и загрязняющими окружающую среду объектами генерации, работающими на нефтепродуктах, на поставки электроэнергии, выработанной более эффективной альтернативной генерацией. Ожидается, что в 2021 г. за счет поставок по соединению Крит – Пелопоннес будет обеспечено порядка 34% потребностей Крита в электроэнергии. Проект строительства HVAC соединения Крит – Пелопоннес, реализация которого стартовала в 2018 г., в общей сложности обошелся в € 356 млн. Ожидается, что первое подводное электрическое соединение между о. Крит и материковой частью Греции будет введено в эксплуатацию в ближайшие 2 месяца.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore

* https://balkangreenenergynews.com/greece-tests-peloponnese-crete-link-worlds-longest-undersea-ac-cable/