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"Россети Северный Кавказ" повысят надежность электроснабжения отдалённых районов Северной Осетии

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в 2021 году отремонтируют воздушную линию электропередачи 35 кВ «Чикола» – «Змейская». 

Запланированные работы, которые проведут специалисты филиала "Севкавказэнерго", позволят повысить надежность электроснабжения более 23 тысяч сельских жителей в высокогорном Ирафском и отдаленном Кировском районах республики, а также порядка 10 социально значимых объектов и 10 агропромышленных предприятий.

Линия «Чикола» – «Змейская» протяженностью почти 30 км введена в эксплуатацию в 60-х годах и служит связующим звеном между двумя крупными питающими центрами «Чикола-110» в Ирафском районе и «Змейская» в Кировском. Возвращать первоначальные технические характеристики воздушной линии электропередачи специалисты будут в рамках ремонтной программы 2021/22 гг. 

Комплекс мероприятий будет выполнен хозяйственным способом силами персонала службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала «Севкавказэнерго».

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Источник: Россети Северный Кавказ

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