Глава Перми Алексей Дёмкин посетил энергообъекты "Россети Урал"

Глава города Перми Алексей Дёмкин совершил рабочую поездку на энергообъекты филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго». Электросетевые объекты мэру города представили директор филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго» Эдуард Илларионов и директор Пермских городских электрических сетей Олег Широких.

Пермь динамично развивается, в городе реализуются масштабные социально-экономические проекты, в том числе посвященные 300-летию города. Это требует опережающего развития электросетевой инфраструктуры. В ходе совещания участники обсудили вопросы взаимодействия администрации города и филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго».

Алексей Дёмкин осмотрел подстанцию «Разгуляй» в Ленинском районе Перми и Центр обслуживания клиентов.

По итогам выезда состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы взаимодействия администрации города и энергетиков. Как ранее отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, от надёжного, качественного электроснабжения зависят бесперебойная деятельность промышленных предприятий и объектов социальной сферы, комфорт и уют в домах жителей. Поэтому на территории региона вопросу модернизации инженерной инфраструктуры уделяется особое внимание. В частности, совместно с энергетиками уже реализуются программы, направленные на повышение энергоэффективности и надёжности энергетической системы региона.

«Чтобы воплощать глобальные проекты города в жизнь, безусловно, нам необходимо работать в тесном сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями. Без электрических мощностей невозможно представить реализацию ни одного из значимых инвестиционных проектов в городе. Программы развития инженерной инфраструктуры являются важной составляющей Генерального плана развития города», – отметил Алексей Дёмкин.

За последние годы в Перми построено 8 новых подстанций: «Разгуляй», «Выставка», «Мост», «Гипермаркет», «Берег», «Ива», «Плеханова», «Заостровка» общей мощностью 370 мегавольт-ампер. Реконструированы подстанции «Пермь», «Бахаревка», «Егошиха», «Северная», «Долина», «Балмошная» и другие. Объём инвестиций компании «Россети Урал» в электросетевую инфраструктуру Перми за период с 2016 по 2020 год составил более 4,3 миллиарда рублей.

По словам директора филиала «Пермэнерго» Эдуарда Илларионова, построенные и обновленные центры питания позволили обеспечить электроэнергией новые жилые кварталы, промышленные производства, торговые комплексы, предприятия малого и среднего бизнеса, объекты здравоохранения, культуры, спорта.

В рамках ремонтной программы филиала «Пермэнерго» на реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения действующих потребителей за пять лет направлено порядка 785 миллионов рублей. Это позволило существенно сократить количество технологических нарушений в сети. При этом средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей также снижена и в настоящее время составляет менее одного часа.

Сегодня филиал «Россети Урал» – «Пермэнерго» активно участвует в реализации проектов, приуроченных к 300-летнему юбилею Перми. Энергетики выдадут дополнительные мощности для реновации территории городской эспланады, набережной реки Камы, обеспечат электроэнергией реконструкцию территории Завода Шпагина.