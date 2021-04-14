В Санкт-Петербурге прошла встреча клиентов ЦОД Xelent* с компанией-интегратором инфраструктуры коммерческих ЦОД - «Атомдата-Центр» («дочка» Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома). Напомним, что в конце марта т.г. «Атомдата-Центр» завершила сделку по приобретению ЦОД Xelent в рамках проведения открытых торгов**.

На площадке дата-центра собрались представители крупнейших компаний Северо-Западного региона: российских и европейских банков, соцсетей, облачных провайдеров, ритейла, транспортных компаний и государственных организаций.

Открывая мероприятие, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин отметил: «Росатом планирует стать одним из ключевых игроков на рынке услуг дата-центров в течении ближайших 5 лет. С приобретением ЦОД Xelent мы сможем интегрировать в нашу компанию первоклассную инженерную команду и отличный бизнес с более чем 350 действующими клиентами Северо-Западного региона. Наши ближайшие задачи – это масштабирование инфраструктуры, в том числе нашего глобального защищенного облака, ориентированного на различных клиентов».

Исполнительный директор ЦОД Xelent Алексей Мищенко, поблагодарив всех клиентов, сохранивших лояльность в непростой переходный период, сказал:

«Приобретение дата-центра структурами Росатома свидетельствует о высокой оценке нашей работы по созданию современного передового проекта, в котором инновационные технические решения и лучшие практики с точки зрения мировых стандартов сочетаются с эталонным клиентским сервисом. Теперь задача нашей команды – сфокусироваться на интенсивном развитии технологической инфраструктуры и новых возможностях геораспределенной сети ЦОД Росэнергоатома. Это позволит нам как расширить линейку инфраструктурных решений для существующих клиентов, так и увеличить клиентскую базу за счёт привлечения новых».

В свою очередь генеральный директор «Атомдата-Центр» Сергей Немченков отметил важность сохранения существующей команды профессионалов, которая работает на объекте с момента его создания, а также обозначил в качестве одной из ключевых задач интенсивное развитие инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей клиентов.

«В ближайшее время мы дооснастим системы гарантированного электроснабжения ЦОД. Это позволит в кратчайшие сроки предоставить до 250 дополнительных стойко-мест и в последствии увеличить общую емкость ЦОД до 1500 стойко-мест. Включение ЦОД Xelent в геораспределенную сеть дата-центров Концерна «Росэнергоатом» открывает новые перспективы для компаний-резидентов. Теперь у них есть возможность размещать свою инфраструктуру в территориально-разнесенных дата-центрах в единой коммерческой логике пакетного предложения Росатома для обеспечения надежности и эффективности корпоративных бизнес-процессов и поддерживающей инфраструктуры. Со своей стороны мы также гарантируем нашим клиентам неизменно высокое качество работы под единым брендом Росатома», - сообщил С.Немченков.

* ЦОД Xelent работает на рынке с января 2014 года и входит в десятку крупнейших дата-центров России. Текущая емкость составляет 984 стойки, а общая мощность присоединения к сетям 10 МВт (с потенциалом расширения до 14 МВт). Это первый коммерческий ЦОД в Санкт-Петербурге, сертифицированный по стандарту Tier III Design.

** Сделка по приобретению Xelent осуществлена в рамках реализации Программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД Росатома. В 2019 г. Росатом уже запустил в коммерческую эксплуатацию ЦОД «Калининский» в г. Удомля, Тверской обл. (вблизи Калининской АЭС) мощностью 48 МВт, который является одним из крупнейших дата-центров в России и Европе, а в 2020 г. был дан старт строительству ЦОД «Иннополис» общей мощностью 16 МВт, который может стать крупнейшим в Приволжском федеральном округе, в 2021 году стартуют проекты в Москве и ряде городов размещения российских АЭС.