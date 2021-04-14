Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на третий этап строительства станции Лужская-Генеральная на территории Кингисеппского района Ленинградской области.

Одним из важнейших направлений развития инфраструктуры Северо-Западного округа России является совершенствование системы подходов к местным портам. В ходе комплексной реконструкции участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам в составе Усть-Лужского железнодорожного узла построят парк Генеральный станции Лужская, предназначенной для обслуживания перспективных терминалов морских перегрузочных комплексов в северной части морского порта Усть-Луга.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрен третий этап строительства парка, включающий укладку четырех дополнительных электрифицированных приемоотправочных путей полезной длиной не менее 1050 м и десяти централизуемых стрелочных переводов.

При полном развитии в парке Генеральный будут обслуживать примыкающие пути необщего пользования терминала по перевалке минеральных удобрений ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» и универсального торгового терминала ООО «Новотранс Актив», грузооборот которых, по прогнозам, к 2030 году составит 6,70 млн тонн и 24,26 млн тонн в год соответственно. В среднем, при максимальной работе парка Генеральный общее количество прибывающих и отбывающих поездов в сутки достигнет 26 составов.

Проектная документация разработана Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс». Застройщик - ОАО «Российские железные дороги».

Фото: company.rzd.ru