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На севере Москвы построят жилой комплекс за 19 млрд рублей

На севере Москвы построят жилой комплекс за 19 млрд рублей

14 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 19 млрд рублей строительство жилого комплекса на севере Москвы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «РГ-Девелопмент».

Жилой комплекс общей площадью 200 тыс. кв. метров возведут на ул. Михалковская, вл. 48. Дома планируется построить в четыре очереди. Проект состоит из трех приватных дворов с индивидуальной архитектурой и ландшафтом. Сдать объект планируется в 2025 году.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время с использованием эскроу в Москве возводится 57% новостроек (9,13 млн кв. метров). Всего в регионе строится 15,89 млн «квадратов» жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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