Строительная компания из Санкт-Петербурга «Орион Плюс» займется строительством Южного обхода Арзамаса. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчика определили по итогам аукциона 13 апреля. «Орион Плюс» стала победителем, как единственная подавшая заявку компания. Работы будут выполнены по максимальной цене контракта – 3,308 млрд рублей. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области. Протяженность новой двухполосной дороги составит 9,4 км, а ширина проезжай части – 7 метров. Кроме этого, запланировано строительство одной разноуровневой развязки, двух колец, и четырех мостов и путепроводов. Расчетная скорость движения автомобилей составит 100 км/ч.

Строительство пройдет в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Все работы необходимо завершить до 25 мая 2023 года.

Напомним, до 2026 года в Нижегородской области планируется построить семь новых дорог.