В Южно-Сахалинске готовятся к строительству «Южного» канализационного коллектора, сообщает RosTender.info. Коллектор проложат от перспективной площадки строительства многоквартирных жилых домов до существующих очистных сооружений №7 (ОСК-7). Работы будут вестись по проспекту Мира от площадки «Гарант» до ТРК «Сити-Молл».

Администрация Южно-Сахалинска объявила тендер на проектирование, выполнение инженерных изысканий и строительство коллектора. Стоимость работ оценивается в 548 млн рублей, финансирование произведут за счет городского и областного бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 7 мая, итоги закупки подведут 17 мая.

Согласно конкурсной документации, проект, кроме создания непосредственно коллектора, предполагает устройство канализационно-насосных станций. По завершению строительных работ подрядчик должен будет переключить на него жилую застройку ТСЖ «Солнечный» и «Зима» по проспекту Мира, дома на 3-ей Набережной (бывшая Бочинская КЭЧ). КНС-17 и ОСК-12 при этом будут ликвидированы. Также к коллектору подключат жилую застройку воинской части, расположенную по улице Армейской.

Проектирование и получение положительного заключения государственной экспертизы, по требованиям заказчика, должны занять срок до конца весны. В июне этого года рабочие приступят к строительству коллектора, к зиме 2023 года оно будет завершено. Объект с подключенной жилой застройкой, как ожидается, будет сдан до конца 2023 года. Создание коллектора ведется в рамках программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы».



