На севере Москвы в районе Западное Дегунино построят микрорайон на 7 тыс. жителей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что девелопером проекта является Группа ЛСР.

Жилой квартал планируется возвести по адресу: часть производственной зоны №48 «Дегунино-Лихоборы», ограниченной Дмитровским шоссе, общественным пространством «Сквер вдоль ул. Верхнелихоборской», проездом 989, Ильменским проездом и проездом внутреннего пользования – Ильменский проезд, вл. 1-4.

На участке площадью 15,3 га планируется возвести 506,1 тыс. кв. метров недвижимости, в том числе 481,2 тыс. кв. метров жилья. В микрорайоне также запроектированы школа на 900 мест, детский сад на 400 мест и паркинг на 1856 машиномест.

В пресс-службе уточнили, что сейчас на территории расположены склады, которые будут снесены.