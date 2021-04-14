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В промзоне на севере Москвы построят микрорайон на 7 тыс. жителей

В промзоне на севере Москвы построят микрорайон на 7 тыс. жителей

14 апреля 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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На севере Москвы в районе Западное Дегунино построят микрорайон на 7 тыс. жителей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, уточнив, что девелопером проекта является Группа ЛСР.

Жилой квартал планируется возвести по адресу: часть производственной зоны №48 «Дегунино-Лихоборы», ограниченной Дмитровским шоссе, общественным пространством «Сквер вдоль ул. Верхнелихоборской», проездом 989, Ильменским проездом и проездом внутреннего пользования – Ильменский проезд, вл. 1-4.

На участке площадью 15,3 га планируется возвести 506,1 тыс. кв. метров недвижимости, в том числе 481,2 тыс. кв. метров жилья. В микрорайоне также запроектированы школа на 900 мест, детский сад на 400 мест и паркинг на 1856 машиномест.

В пресс-службе уточнили, что сейчас на территории расположены склады, которые будут снесены.

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Источник: stroygaz.ru

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