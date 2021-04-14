В четверг, 15 апреля, в Белгороде начнется Всероссийский форум «Умный город. Инструкция по применению» Минстроя России, который проводится совместно с Правительством Белгородской области. На площадке форума соберутся управленцы из более чем 60 субъектов и представители крупного бизнеса.

На форуме будут рассматриваться наиболее актуальные и важные для России направления цифровизации городского хозяйства: интеллектуальные транспортные системы, форматы получения и использования больших данных, искусственный интеллект, «умное» ЖКХ и городская среда, туризм, цифровая культура и другие. Современными наработками и опытом их внедрения поделятся более 85 приглашенных экспертов.

Тема одной из сессий посвящена созданию и внедрению механизмов обратной связи с жителями. В числе кейсов — разработанная по инициативе Минстроя общероссийская платформа по голосованию за объекты благоустройства, za.gorodsreda.ru. Она была создана, чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города. Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий и дизайн-проектов к реализации в конкретном городе или регионе в следующем году.

Параллельно сессиям в рамках форума будет проходить молодежный интенсив по созданию «умных» решений в сфере цифровизации городского хозяйства. На интенсив были отобраны 50 участников в сферах IT, урбанистики, архитектуры, городского хозяйства, социологии и экономики.

Участникам интенсива будут предложены конкретные кейсы от Правительства Белгородской области и дочерней компании «Росатома», связанные с формированием городской среды для маломобильных граждан, а также с организацией движения в городе. По каждому кейсу будет выбрана команда-победитель, чье решение гарантированно реализуют.

«Современные технологии не стоят на месте, поэтому крайне важно поддерживать постоянный обмен опытом — это залог успешности наших городов, их конкурентоспособности. На форуме регионы смогут подробно обсудить нюансы внедрения «умных» решений, изучить, как они повели себя в пандемию. Наиболее результативные кейсы будут зафиксированы специалистами Минстроя и рекомендованы для дальнейшего внедрения на территории всей России», — отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Представители СМИ могут аккредитоваться на форум по ссылке.