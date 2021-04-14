«Россети Северный Кавказ» в текущем году установят 23 новых вакуумных выключателя на трех подстанциях 35-110 кВ.

Работа будет проведена специалистами филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в рамках поэтапной замены устаревших масляных выключателей на более современные экологичные вакуумные и элегазовые.



Выключатели являются важнейшим элементом оборудования распределительных устройств подстанций. Именно от качества их работы зависит целостность всего оборудования питающего центра в случае возникновения нештатных ситуаций.



Новое оборудование будет установлено на питающих центрах «Заречная», «Кавказская» и «Бесленей», от которых электроэнергию получают Абазинский, Прикубанский и Хабезский районы Карачаево-Черкесии. В результате обновления коммутационного оборудования будет повышена надежность энергоснабжения более 21 тысячи жителей населенных пунктов указанных районов.



Устанавливаемые выключатели конструктивно не содержат легковоспламеняющихся жидкостей и материалов, поэтому минимизировано количество вредных веществ, которые попадают в окружающую среду. В числе их преимуществ также полное соответствие нормам пожаробезопасности и экологичности, а также высокая скорость работы, более простая конструкция, высокая механическая прочность и меньшие габаритные размеры. Немаловажным фактором является более долгий срок их гарантийного обслуживания и их коммутационный ресурс, то есть количество циклов работы выключателя. Это означает, что вакуумным и элегазовым выключателям периодический ремонт требуется реже.



Учитывая такие характеристики оборудования, филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» уже несколько лет проводит работу по установке современных выключателей на своих питающих центрах. За последние пять лет замена масляных выключателей уже произведена на 14 подстанциях 35-110 кВ. Всего на питающих центрах, обеспечивающих электроэнергией Зеленчукский, Хабезский, Ногайский, Прикубанский, Карачаевский, Усть-Джегутинский, Малокарачаеский районы и город Черкесск, установлено 100 единиц элегазовых и вакуумных выключателей 10-110 кВ.