Сочинский филиал компании «Россети Кубань» в течение года принял на обслуживание 96 бесхозяйных энергообъектов, в числе которых комплектные трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи общей протяженностью более 100 километров. Специалисты уже запланировали их техобслуживание и ремонт. Это позволит повысить надежность энергоснабжения более четырех тысяч человек в Сочи и Туапсинском районе.

Работа по принятию бесхозяйных объектов сетевого комплекса на баланс энергокомпании проводится в рамках программы консолидации электросетевого имущества. Это необходимо для повышения качества электроснабжения потребителей и оперативного принятия решений при чрезвычайных ситуациях.

– Мы на пути к созданию единого центра ответственности и управления сетями. Сегодня почти половина случаев нарушения энергоснабжения происходит из-за ненадлежащей эксплуатации частных, сторонних сетей. Массу проблем потребителям доставляют бесхозяйные объекты, где полностью отсутствует обслуживание энергооборудования. Более четырех тысяч жителей, около 50 многоквартирных домов, которые длительное время сталкивались с перебоями электропитания, теперь являются потребителями Сочинских электрических сетей. Мы готовы провести необходимые ремонтные работы и обеспечить надежную работу этих энергообъектов для комфортной жизни людей, – подчеркнул Первый заместитель генерального директора компании «Россети Кубань» – директор Сочинских электросетей Эдгар Армаганян.

Процесс консолидации электросетевых объектов нацелен на распространение единых высоких стандартов технического обслуживания, повышение качества и надежности электроснабжения населения. Для выполнения этих задач также заключаются договоры на обслуживание муниципальных энергообъектов. В их числе воздушная линия «Альпийская-424» - ее капитальный ремонт сочинские энергетики провели в конце 2020 года и обеспечили стабильное энергоснабжение жителей густонаселенного района Сочи в период зимнего пика нагрузок и непогоды.

Также за квалифицированным обслуживанием сетей к энергетикам филиала обращаются собственники частных объектов. На сегодняшний день специалистами Сочинских электросетей заключено более 400 договоров на техобслуживание потребительского энергооборудования.