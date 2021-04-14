13 апреля, исполняющим обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» назначен руководитель департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Пашин.

Ранее североосетинский филиал возглавлял Александр Таболов, полномочия которого прекращены по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Александр Таболов руководил филиалом «Севкавказэнерго» с апреля 2019 года. Ранее он занимал должность Главы АМС Дигорского района Северной Осетии.

Сергей Пашин работает в ПАО «Россети Северный Кавказ» с июля 2020 года. До начала деятельности в электросетевой компании СКФО он являлся советником в АО «Атомэнергопромсбыт». Сергей Пашин, энергетик с 17-летним стажем работы в отрасли, назначен исполняющим обязанности директора «Севкавказэнерго» по совместительству с основной деятельностью.