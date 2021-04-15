АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует построить новую подстанцию, ЛЭП и проложить кабельные линии в Серпухове. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией, для повышения надежности электроснабжения потребителей.

В Серпухове на ул. Театральная запланировано строительство комплектной трансформаторной подстанции. Энергообъект заменит подстанцию ТП-214, которая будет выведена из эксплуатации по причине аварийного состояния здания. Новая подстанция будет обеспечивать электроэнергией потребителей, проживающих на улицах Театральная и Калужская.

В районе деревни Лукино и поселка Авангард в текущем году планируется провести реконструкцию кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 8 км. По инвестиционной программе предполагается перенос КВЛ с территории частных землевладений, находящихся в д. Лукино. Также запланирована установка двух комплектных распределительных устройств и замена существующих опор. Кабельно-воздушная линия электропередачи обеспечивает электричеством СНТ «Факел», «Ромашка», «Прибор», «Геолог», «Луч», «Персей» и другие.

В 2021 году в деревне Фенино АО «Мособлэнерго» построит ЛЭП 6 кВ и комплектную трансформаторную подстанцию взамен ТП-79. Выполнение этих работ позволит повысить надежность электроснабжения бывшего военного городка – 6 пятиэтажных домов, в которых проживает более 300 человек.

В Серпухове АО «Мособлэнерго» в 2021 году реконструирует 2 кабельные линии, обеспечивающие электроэнергией потребителей с проезда Мишина, Рабфаковского переулка, а также церковь Всех Святых. Запланировано заменить кабель общей протяженностью 2,2 км.

Все работы, проведенные в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», будут выполняться для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Серпухова.