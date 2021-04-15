Датский системный оператор Energinet и некоммерческое партнерство Dansk Energi* разработали и опубликовали интерактивную карту-схему электрической сети Дании, на которой обозначены площадки для строительства объектов генерации на базе ВИЭ с указанием доступной для подключения к электрическим сетям мощности объектов**. Необходимость создания такого информационного ресурса продиктована устойчивым ростом в течение нескольких последних лет интереса инвесторов к проектам строительства в Дании новых генерирующих объектов на базе ВИЭ.

Целью разработки интерактивной карты-схемы, отображающей доступную на текущий момент времени для подключения к узлам электрической сети напряжением 50-60 кВ и 132-150 кВ мощность генерирующих объектов на базе ВИЭ, является повышение уровня информированности муниципалитетов и энергокомпаний, реализующих проекты строительства объектов ВИЭ-генерации. По мнению экспертов Energinet, это позволит на ранних этапах планирования строительства объектов ВИЭ-генерации осуществлять рациональный выбор местоположения объекта, оптимизировать экономические затраты на строительство и сроки его технологического присоединения к электрической сети. Наличие больших объемов доступной для подключения мощности свидетельствует о сокращенных сроках технологического присоединения, а отсутствие свободных мощностей в планируемом месте строительства ВИЭ-генерации информирует о возможном увеличении времени подключения к электрической сети в связи с необходимостью ее расширения или модернизации.

Объемы доступных для подключения генерирующих мощностей рассчитываются дважды в год, следующее обновление карты-схемы произойдет в сентябре 2021 г. При актуализации карты-схемы учитываются текущие технические параметры энергосистемы, объемы зарезервированной подрядчиками проектов и владельцами мощности ВИЭ-генерации за истекший период, а также произошедшие с момента публикации предыдущего варианта карты-схема модернизация и расширение электрических сетей.

Официальный сайт компании Energinet

* Датское некоммерческое партнерство, которое управляется и финансируется компаниями-членами, специализирующееся на обеспечении для них наиболее благоприятных условий для конкуренции и развития.

** Интерактивная карта доступна по ссылке: https://storymaps.arcgis.com/stories/c800e3370baa41b9b12d1f6c89dacf60