О планах по развитию зарядной инфраструктуры «Россети Ленэнерго» рассказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам компании Павел Дьяков на Петербургском международном автосалоне.

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают 53 электрические зарядные станции (ЭЗС) «Россети Ленэнерго» для легкового электрического транспорта: 40 быстрых и 13 медленных. Компания - лидер страны по количеству зарядных станций быстрого типа (95%) и по соотношению количества электромобилей в городе к количеству быстрых зарядных станций.

В 2021 году планируется установка 20 заправочных станций в Санкт-Петербурге. В настоящее время ЭЗС «Россети Ленэнерго» установлены на парковках крупных торговых центров (ТК «Мега Парнас», ТК «Континент», ТК «Лента» и др.), бизнес-центров (КВЦ «Экспофорум»), на территории дилерских центров (АЦ «Автобиография»), АЗС (Татнефть).

В конце 2020 – начале 2021 года значительно увеличилось количество новых запросов на установку зарядных станций от заинтересованных лиц, в том числе банков, девелоперов, владельцев бизнес-центров, а также владельцев парковочных мест в паркингах многоквартирных жилых домов.