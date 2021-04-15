 
Законотворчество (постановления)

ФАС запустит 1 июля пилотный проект по выравниванию тарифов в электросетях

ФАС запустит 1 июля пилотный проект по выравниванию тарифов в электросетях

15 апреля 2021, 16:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ФАС, ТАРИФЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
260

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запустит пилотный проект по внедрению эталонных затрат в электросетевом комплексе, направленный на унификацию тарифов на передачу электроэнергии в регионах РФ, с 1 июля 2021 года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале службы.

"ФАС России уже подготовила почву для запуска пилотных проектов по созданию крупных территорий из нескольких регионов с едиными электросетевыми тарифами. Их запуск планируется с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В службе пояснили, что в 2021 году планируется запуск энергозоны "Курганская область - Тюменская область, ХМАО, ЯНАО", что позволит снизить тариф в Курганской области на 34%.

"В дальнейшем количество "пилотов" может увеличиться, затем единое тарифное пространство может сформироваться рамках федеральных округов, ценовых зон оптового рынка или даже всей страны", - добавили в ФАС.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Системный оператор обсудил с юридическим сообществом российскую правовую модель управления спросом н... 15.04.2021
Системный оператор обсудил с юридическим сообществом российскую правовую модель управления спросом н...
Минэкономразвития России усовершенствует критерии отбора инвестиционных проектов регионов для инфрас... 14.04.2021
Минэкономразвития России усовершенствует критерии отбора инвестиционных проектов регионов для инфрас...
Минэнерго России ведёт доработку механизма оптимизации загрузки электросетевого комплекса 12.04.2021
Минэнерго России ведёт доработку механизма оптимизации загрузки электросетевого комплекса
В Минфине рассчитывают на принятие в июне закона, упрощающего проведение госзакупок 12.04.2021
В Минфине рассчитывают на принятие в июне закона, упрощающего проведение госзакупок
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
КЭАЗ и ДКС. Партнерство или OEM! RusCable Live
+