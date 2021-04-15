Итоги заочного Совета директоров РусГидро

14 апреля 2021 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

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Совет директоров утвердил отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 2020 год, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов (ПКМ).

Показатель EBITDA ПАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года увеличился на 18% до 92,3 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» составила 35,96 млрд рублей.

Финансирование инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составило 31,7 млрд рублей, подконтрольных обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 15,8 млрд рублей.

Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 22,9 млрд рублей. За счет переаттестации оборудования в результате реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций установленная мощность увеличилась на 25 МВт.

Фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» в 2020 году составила 112,2% от плана – 97,2 млрд кВт·ч и достигла рекордного значения за всю историю компании. Высокие производственные результаты обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС в условиях повышенного притока воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока, вводом новых и модернизацией действующих энергообъектов, спросом на электроэнергию Группы РусГидро, в том числе связанным с ростом энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе.

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Совет директоров утвердил отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро за 2020 год, в том числе консолидированной инвестиционной программы.

Показатель EBITDA Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности составил 120,3 млрд рублей, увеличившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым высоким в истории Группы показателем за сопоставимый период. Чистая прибыль также выросла до рекордного значения – 46,6 млрд рублей.

В 2020 году Группа РусГидро ввела в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань в Хабаровском крае мощностью 126 МВт и 200 Гкал/ч, три малые ГЭС на Северном Кавказе, построенные в рамках государственной программы по поддержке ВИЭ-генерации – ДПМ ВИЭ: Верхнебалкарскую – 10 МВт, Усть-Джегутинскую – 5,6 МВт и Барсучковскую – 5,25 МВт.

Осуществлено технологическое присоединение 17,6 тыс. потребителей электроэнергии суммарной заявленной мощностью 616 МВт, среди наиболее значимых – объекты АО «Полюс Магадан» на базе Наталкинского золоторудного месторождения, ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский», ООО «Маломырский рудник».

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Совет директоров утвердил отчеты об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2020 год.

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Совет директоров принял к сведению информацию о мероприятиях по повышению надежности электроснабжения потребителей и минимизации времени ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на электросетевых объектах Дальневосточного федерального округа.

В ПАО «РусГидро» реализуются программы по повышению надежности электроснабжения потребителей электросетевого комплекса Дальнего Востока.

По итогам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Приморском крае в 2020 году разработана Программа модернизации и реконструкции сетевого комплекса (МИРЭК). Программа включает реконструкцию электрических сетей 35-110 кВ, модернизацию оборудования ПС 35-110 кВ. Особое внимание в МИРЭК уделено обновлению распределительных сетей 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ.

В ходе работ по модернизации и реконструкции распределительных сетей будет повышена надежность электроснабжения потребителей в Партизанском, Надеждинском, Шкотовском, Хасанском районе, ГО Большой Камень,ЗАТО Фокино, Артемовском городском округе, а также Первомайском районе Владивостока, наиболее пострадавшем от «ледяного» дождя.

Для потребителей острова Сахалин разработана и реализуется Программа устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Она рассчитана на обновление сетевых объектов 35 кВ и выше.

Для остальных подконтрольных организаций разработаны комплексные программы повышения надежности электросетевого комплекса, рассчитанные на реализацию в 2021-2026 годах и направленные на снижение количества аварий и сокращения времени перерывов электроснабжения потребителей.

Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов и объектов коммунальной инфраструктуры приобретаются резервные источники питания.

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Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро за 2020 год.

Финансирование мероприятий программы инновационного развития, включая НИОКР, в 2020 году составило 3 млрд рублей. Рассмотрено 18 инновационных предложений, поступивших через систему «одного окна». Все они соответствуют предъявляемым требованиям, по восьми профильными структурными подразделениями даны заключения о возможности внедрения либо реализации НИОКР в Группе РусГидро.

РусГидро осуществило закупку инновационной высокотехнологичной продукции на 1 214 млн рублей, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства – на 595 млн рублей. Все закупки инновационной высокотехнологичной продукции были осуществлены у российских производителей.

Интегральный КПЭ инновационной деятельности, по которому внешними контролирующими органами оценивается эффективность деятельности РусГидро, составляет 98% при плановом значении 85%.

В 2020 году введены в эксплуатацию малые ГЭС: Верхнебалкарская (10 МВт), Усть-Джегутинская (5,6 МВт), Барсучковская (5,25 МВт), гибридный ветродизельный комплекс в поселке Тикси в Якутии (3,9 МВт), завершен уникальный для российской энергетики проект гибридной ВИЭ-генерации на Нижне-Бурейской ГЭС (1,3 МВт), начали деятельность инжиниринговые центры РусГидро на острове Русский, сеть зарядных станций в ДФО увеличена в два раза и расширена на Хабаровский и Камчатский край, Сахалинскую область.