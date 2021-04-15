В государственный реестр изобретений внесено устройство полупроводникового регулятора реактивной мощности – собственная разработка специалистов «Россети Ленэнерго» и НИУ «МЭИ».

При наличии в электрической цепи индуктивных и ёмкостных элементов появляются токи, которые не участвуют в выполнении полезной работы, а возвращаются обратно в сеть. Таким образом возникает реактивная мощность, которая приводит к потерям из-за нагрева элементов и излучения.

Прибор с высоким качеством регулирования реактивного тока обеспечивает снижение потерь и поддерживает оптимальный уровень напряжения в сети. В результате повышается пропускная способность линий электропередачи и качество электроснабжения потребителей.

Созданию устройства предшествовала серьезная научная работа. Исследование проводилось на базе «Россети Ленэнерго», после чего образец успешно прошел опытно-промышленную эксплуатацию на трансформаторной подстанции в Калининском районе Санкт-Петербурга. Выдача патента дает компании право приступить к коммерческому использованию результата НИОКР, планированию производства устройства и его широкому применению.

В 2020 году проект был отмечен наградой Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, который проводится при поддержке Минэнерго России. Всего было представлено 198 работ от 86 предприятий и компаний.