Россия намерена выйти на глобальный рынок в качестве одного из мировых лидеров по производству и экспорту водорода. В дальнейшем он может сыграть одну из ключевых ролей в достижении углеродной нейтральности и будет являться одним из стимулов развития экономики страны, написал в своей статье вице-премьер Александр Новак в журнале "Энергетическая политика".

"Россия намерена войти в число мировых лидеров в сфере производства и экспорта водорода. Это окажет мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей и будет способствовать достижению глобальной цели низкоуглеродного развития мировой экономики", - сообщил Новак.

По его словам, в сфере электроэнергетики он может использоваться в качестве углеродно-нейтрального топлива как для централизованной, так и для распределенной генерации, выступать средством накопления энергии и применяться в качестве вторичного энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая производится на объектах возобновляемой энергетики.

Кроме того, использование водорода в смеси с метаном или в чистом виде в системе газоснабжения рассматривается в качестве направления декарбонизации децентрализованного теплоснабжения и ЖКХ. Водород может применяться в различных видах транспорта - автомобилях, складском транспорте, поездах, авиатранспорте, судах - как в топливных элементах, так и в двигателях внутреннего сгорания.

Помимо этого, водород потенциально может использоваться для энергоснабжения потребителей энергетически изолированных районов и территорий с особыми требованиями экологичности, например в Арктике.

Новак подчеркнул, что пока использование водорода минимально, однако ряд таких стран, как Япония и Германия, активно интересуются поставками водорода. "Для сравнения, в качестве энергоносителя в таких перспективных сферах, как транспорт и энергетика, в настоящее время потребляется менее 0,01 млн тонн в год", - заметил он.

Перспективы России

Диапазон оценок глобального спроса на водород к 2050 году колеблется в пределах от нескольких десятков до почти 700 млн тонн в год, считает вице-премьер. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, выступая на коллегии Минэнерго говорил, что Россия планирует интенсивно наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять 20-25% мирового рынка торговли водородом. В 2024 году Россия будет экспортировать 0,2-1 млн тонн, в 2035 году - 2-7 млн тонн, а в 2050 году уже 7,9-33,4 млн тонн водорода.

К 2024 году запланирована реализация ряда пилотных проектов в области водородной энергетики, направленных в том числе на создание и применение пилотных установок производства водорода без выбросов углекислого газа.

Россия также планирует разработку, изготовление и испытание газовых турбин на метано-водородном топливе, создание опытного образца железнодорожного транспорта на водороде и опытных полигонов низкоуглеродного производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или добычи природного газа, а также производство водорода с использованием атомных электрических станций.

"В активной стадии находится взаимодействие с иностранными партнерами в сфере водородной энергетики. В первую очередь ставка будет делаться на страны Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, в которых уже приняты долгосрочные программы развития водородной энергетики", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС