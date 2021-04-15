Приглашаем вас посетить выставку «Связь-​2021», которая состоится 15–18 июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Москва.

Приходите, чтобы ознакомиться с крупнейшей в России экспо­зи­цией оборудования, программ­ного обеспе­че­ния и решений в сфере телеком­му­ни­ка­ций и информа­ци­он­ных техноло­гий от ведущих отечествен­ных и зарубежных поставщиков.

Вход свободный, по предва­ри­тель­ной регистра­ции на сайте.



«Российская неделя высоких технологий»

Уже в 6-й раз «Связь» будет проходить в составе «Россий­ской недели высоких технологий», также включаю­щей выставки «Навитех-​2021» и CSTB.​TELECOM​&MEDIA, десятки деловых мероприятий, в том числе: форум «Связь-​2021», форум «Россий­ский софт», Между­на­род­ный навига­ци­он­ный форум, форум Междуна­род­ной академии связи и другие. Приходите, будет много интерес­ных экспози­ций и полезного контента.

Место проведения:Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2 Время работы:15–18 июня 2021 годаДобавить в мой календарь

Тренды телеком отрасли и меры господдержки обсудят на Форуме «Связь» 15 июня

Приглашаем посетить пленарную сессию Форума «Связь-2021» «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях».

Темы пленарной сессии:

Меры государственной поддержки бизнеса в ближайшей перспективе

Экспортные возможности российского телекоммуникационного оборудования

Локализация производства - курс на импортозамещение

Основные тренды телеком отрасли: на что делают ставку операторы связи?

Перспективы развития инфраструктуры и сетей нового поколения и вопросы государственной поддержки

Мобилизация стратегических ресурсов для реализации задач национальной экономики

Меры для повышения квалификации и создания условий профессиональной подготовки кадров для отрасли в условиях развития цифровой экономики

Оценка качества услуг операторов связи

Цифровизация отрасли – новые технологичные решения для бизнеса

Модератором выступит Депутат Государственной Думы ФС РФ член Комитета по образованию и науке Владимир Михайлович Кононов.

В пленарной сессии примут участие представители Минцифры, Роскомнадзора, Минпромторга, Департамента информационных технологий г. Москвы, Сбера, МТС, Мегафона, Ростелекома и Huawei.

Для посещения мероприятия зарегистрируйтесь на выставку «Связь-2021».

Организаторы: АО «Экспоцентр, ИД РБК.