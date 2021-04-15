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15 апреля 2021, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: СВЯЗЬ-2021, РНВТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Приглашаем вас посетить выставку «Связь-2021», которая состоится 15–18 июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Москва.
Приходите, чтобы ознакомиться с крупнейшей в России экспозицией оборудования, программного обеспечения и решений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий от ведущих отечественных и зарубежных поставщиков.
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Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.
Уже в 6-й раз «Связь» будет проходить в составе «Российской недели высоких технологий», также включающей выставки «Навитех-2021» и CSTB.TELECOM&MEDIA, десятки деловых мероприятий, в том числе: форум «Связь-2021», форум «Российский софт», Международный навигационный форум, форум Международной академии связи и другие. Приходите, будет много интересных экспозиций и полезного контента.
|Получить билет
|Место проведения:Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2
|Время работы:15–18 июня 2021 годаДобавить в мой календарь
Приглашаем посетить пленарную сессию Форума «Связь-2021» «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях».
Темы пленарной сессии:
Модератором выступит Депутат Государственной Думы ФС РФ член Комитета по образованию и науке Владимир Михайлович Кононов.
В пленарной сессии примут участие представители Минцифры, Роскомнадзора, Минпромторга, Департамента информационных технологий г. Москвы, Сбера, МТС, Мегафона, Ростелекома и Huawei.
Для посещения мероприятия зарегистрируйтесь на выставку «Связь-2021».
Организаторы: АО «Экспоцентр, ИД РБК.
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