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Приглашаем вас посетить выставку "Связь-​2021"

Приглашаем вас посетить выставку Связь-​2021

15 апреля 2021, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: СВЯЗЬ-2021, РНВТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: АО "ЭКСПОЦЕНТР"

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Приглашаем вас посетить выставку «Связь-​2021», которая состоится 15–18 июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Москва.
 Приходите, чтобы ознакомиться с крупнейшей в России экспо­зи­цией оборудования, программ­ного обеспе­че­ния и решений в сфере телеком­му­ни­ка­ций и информа­ци­он­ных техноло­гий от ведущих отечествен­ных и зарубежных поставщиков. 

Получить билет

 Вход свободный, по предва­ри­тель­ной регистра­ции на сайте.


«Российская неделя высоких технологий» 

Уже в 6-й раз «Связь» будет проходить в составе «Россий­ской недели высоких технологий», также включаю­щей выставки «Навитех-​2021» и CSTB.​TELECOM​&MEDIA, десятки деловых мероприятий, в том числе: форум «Связь-​2021», форум «Россий­ский софт», Между­на­род­ный навига­ци­он­ный форум, форум Междуна­род­ной академии связи и другие. Приходите, будет много интерес­ных экспози­ций и полезного контента. 

Получить билет

 

Место проведения:Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2   Время работы:15–18 июня 2021 годаДобавить в мой календарь

 

Тренды телеком отрасли и меры господдержки обсудят на Форуме «Связь» 15 июня

Приглашаем посетить пленарную сессию Форума «Связь-2021» «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях».

Темы пленарной сессии:

  • Меры государственной поддержки бизнеса в ближайшей перспективе
  • Экспортные возможности российского телекоммуникационного оборудования
  • Локализация производства - курс на импортозамещение
  • Основные тренды телеком отрасли: на что делают ставку операторы связи?
  • Перспективы развития инфраструктуры и сетей нового поколения и вопросы государственной поддержки
  • Мобилизация стратегических ресурсов для реализации задач национальной экономики
  • Меры для повышения квалификации и создания условий профессиональной подготовки кадров для отрасли в условиях развития цифровой экономики
  • Оценка качества услуг операторов связи
  • Цифровизация отрасли – новые технологичные решения для бизнеса

Модератором выступит Депутат Государственной Думы ФС РФ член Комитета по образованию и науке Владимир Михайлович Кононов.

В пленарной сессии примут участие представители Минцифры, Роскомнадзора, Минпромторга, Департамента информационных технологий г. Москвы, Сбера, МТС, Мегафона, Ростелекома и Huawei.

Для посещения мероприятия зарегистрируйтесь на выставку «Связь-2021».

Организаторы: АО «Экспоцентр, ИД РБК.

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Источник: АО "ЭКСПОЦЕНТР"

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