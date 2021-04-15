В Удмуртской Республике в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установят освещение на 11 участках региональных дорог. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По контрактам жизненного цикла смонтируют линии освещения общей протяженностью более 14 км. Светлее станут участки дорог «Каракулино - Красный Бор», «Объездная города Воткинск», «Сарапул - Каракулино», «Глазов - Юкаменское», «Балезино - Сергино», «Якшур-Бодья - Красногорское», «Окружная города Ижевска» - Сокол», «Миндерево - Малая Пурга - Агрыз», «Игра - Глазов», также освещение появится на пересечении трасс «Завьялово - Каменное» и «Завьялово - Гольяны».

В сообщении отмечается, что объекты выбирали на основании справок УГИБДД по республике, в которых отмечены места концентрации ДТП, а также предлагаются мероприятия для снижения аварийности на этих участках.

Помимо этого, в текущем году в регионе заключили контракты жизненного цикла на установку трех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на пересечении улиц 40 лет Победы - Камбарская и Карла Либкнехта - Горького, а также на улице Петрова. Эти работы уже выполнены.

Добавим, в этом году в Удмуртии в рамках нацпроекта планируют отремонтировать и реконструировать не менее 200 км дорог.