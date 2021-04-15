 
Контракты

Генераторы на Уренгойской ГРЭС реконструирует петербургская компания

Генераторы на Уренгойской ГРЭС реконструирует петербургская компания

15 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: АО ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Коммерсантъ

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АО «Энергокомплект» стало победителем открытых конкурентных переговоров, объявленных АО «Интер РАО — Электрогенерация» по генподряду на реконструкцию генераторов Уренгойской ГРЭС. Всего заявки на участие подавало шесть компаний.

Об этом сообщает «Интерфакс». Начальная цена контракта в закупке составляла 100,5 млн рублей, но «Энергокомплект» согласился выполнить работы за 41,5 млн рублей. В рамках контракта компания должна будет изготовить, смонтировать и провести пусконаладочные работы оборудования для реконструкции генераторов 1Г-1ГТ и 1Г-2ГТ первого блока Уренгойской ГРЭС в Ямало-Ненецком автономном округе. Подрядчик должен начать работы не позднее чем через семь дней с даты заключения договора и завершить их до ноября 2023 года.

Основные виды деятельности АО «Энергокомплект» — производство и ремонт электрооборудования, монтаж промышленных машин и оборудования, электромонтажные работы. По итогам 2020 года выручка предприятия составила 257,4 млн рублей.

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Источник: Коммерсантъ

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