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Имущество завода "Кавказкабель" в КБР подешевело на 40,6 млн рублей

Имущество завода Кавказкабель в КБР подешевело на 40,6 млн рублей

15 апреля 2021, 17:45
Рубрика: Происшествия
Метки: БАНКРОТСТВО, АУКЦИОН, КАВКАЗКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: РБК

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На торги выставили имущество АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион единым лотом представили производственный комплекс завода. В состав лота входят здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельная, машины и оборудование. Кроме того, в этом лоте — производственный и хозяйственный инвентарь, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит Банка». Начальная цена лота составляет 975,8 млн рублей.

Как сообщал РБК Кавказ, ранее это имущество пытались продать за 1,01 млрд рублей. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

По данным СПАРК, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2019 год составила 39,4 млн рублей. Убыток предприятия сложился в размере 3,55 млрд рублей.

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.
 

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Источник: РБК

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