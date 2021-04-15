На торги выставили имущество АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион единым лотом представили производственный комплекс завода. В состав лота входят здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельная, машины и оборудование. Кроме того, в этом лоте — производственный и хозяйственный инвентарь, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит Банка». Начальная цена лота составляет 975,8 млн рублей.



Как сообщал РБК Кавказ, ранее это имущество пытались продать за 1,01 млрд рублей. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.



По данным СПАРК, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2019 год составила 39,4 млн рублей. Убыток предприятия сложился в размере 3,55 млрд рублей.



Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.

