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Бельгийское агентство по развитию Enabel объявляет тендер на строительство пяти минигридов в Мозамбике

Бельгийское агентство по развитию Enabel объявляет тендер на строительство пяти минигридов в Мозамбике

16 апреля 2021, 14:30
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛЬГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Бельгийское агентство по развитию Enabel объявило о проведение тендера по проектам строительства пяти солнечных минигридов (solar mini-grids) в провинциях Замбезия и Нампула, в Мозамбике. В состав каждого минигрида будет включена солнечная электростанция (СЭС), аккумуляторная система накопления электроэнергии (СНЭЭ) и резервный дизельный генератор.

В соответствии с техническими требованиями мощности СЭС в составе минигридов должно быть достаточно для полного удовлетворения спроса на электроэнергию со стороны потребителей, подключенных к минигриду. Для участвующих в тендере проектов пяти минигридов установленная мощность СЭС колеблется в диапазоне от 75 до 230 кВт, энергоемкость – от 445 до1 130 кВт*ч, а мощность резервного дизельного генератора, который будет использоваться только в чрезвычайных ситуациях, колеблется в диапазоне от 45 до 120 кВА. Каждый минигрид должен обеспечивать круглосуточное электроснабжение с не менее, чем 97% надежностью в течение 365 дней эксплуатации. Прием тендерных заявок будет осуществляться до 4 мая 2021 г. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, суммарная мощность объектов солнечной генерации в Мозамбике на конец 2019 г. составляла всего 55 МВт, но ряд масштабных проектов находится в стадии разработки. Общий уровень электрификации в стране в 2019 г. оценивался примерно в 30%.

Информационно-аналитический ресурс PV magazine

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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