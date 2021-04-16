 
За рубежом

До конца 2021 года в Бразилии планируется построить 11 131 км новых ЛЭП

До конца 2021 года в Бразилии планируется построить 11 131 км новых ЛЭП

16 апреля 2021, 12:45
Рубрика: За рубежом
Метки: БРАЗИЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
78

По данным бразильского регулятора в энергетике – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – в период с марта по декабрь 2021 г. в Бразилии в рамках проекта расширения сетевой инфраструктуры планируется построить 11 131 км новых ЛЭП.

К ряду ключевых проектов, находящихся в стадии разработки, относится строительство ЛЭП протяженностью 945 км между штатами Пара и Токантинс на участках Шингу – Серра-Пелада (Xingu−Serra Pelada), Серра-Пелада – Мирацема (Serra Pelada−Miracema) и Серра-Пелада – Итакаиунас (Serra Pelada−Itacaiúnas). Подрядчиком проекта является компания Sterlite Novo Estado Energia, 100% акций которой было приобретено энергокомпанией Engie Brasil Energia в 2020 г.

Другой важный проект, реализуемый консорциумом в составе компаний Perfin и Alupar, предусматривает строительство ЛЭП Посойнс 3 – Падри-Параизу (Poções IIIPadre Paraíso) между штатами Баия и Минас-Жерайс протяженностью 541 км. Компания Neoenergia ведет строительство ЛЭП Санта-Лузия II – Кампина (Santa Luzia II−Campina) протяженностью 125 км, а также Гранде III (Grande III) и СантаЛусия II – Милагрес II (Santa Luzia II−Milagres II) протяженностью 220 км в штатах Параиба и Сеара. Проект строительства ЛЭП Сапеасу – Посойн 3 (Sapeaçu−Poções III) протяженностью 260 км реализуется на концессионной основе компанией Tropicália Transmissora Energia.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Litgrid приступил к реконструкции ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус 16.04.2021
Litgrid приступил к реконструкции ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус
Датский системный оператор опубликовал интерактивную карту-схему национальной электрической сети с у... 15.04.2021
Датский системный оператор опубликовал интерактивную карту-схему национальной электрической сети с у...
Датская Ørsted построит крупномасштабный энергокомплекс в составе шельфовых ветропарков и устан... 14.04.2021
Датская Ørsted построит крупномасштабный энергокомплекс в составе шельфовых ветропарков и устан...
Работу самой мощной в Японии АЭС запретили 14.04.2021
Работу самой мощной в Японии АЭС запретили
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+