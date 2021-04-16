По данным бразильского регулятора в энергетике – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – в период с марта по декабрь 2021 г. в Бразилии в рамках проекта расширения сетевой инфраструктуры планируется построить 11 131 км новых ЛЭП.

К ряду ключевых проектов, находящихся в стадии разработки, относится строительство ЛЭП протяженностью 945 км между штатами Пара и Токантинс на участках Шингу – Серра-Пелада (Xingu−Serra Pelada), Серра-Пелада – Мирацема (Serra Pelada−Miracema) и Серра-Пелада – Итакаиунас (Serra Pelada−Itacaiúnas). Подрядчиком проекта является компания Sterlite Novo Estado Energia, 100% акций которой было приобретено энергокомпанией Engie Brasil Energia в 2020 г.

Другой важный проект, реализуемый консорциумом в составе компаний Perfin и Alupar, предусматривает строительство ЛЭП Посойнс 3 – Падри-Параизу (Poções IIIPadre Paraíso) между штатами Баия и Минас-Жерайс протяженностью 541 км. Компания Neoenergia ведет строительство ЛЭП Санта-Лузия II – Кампина (Santa Luzia II−Campina) протяженностью 125 км, а также Гранде III (Grande III) и СантаЛусия II – Милагрес II (Santa Luzia II−Milagres II) протяженностью 220 км в штатах Параиба и Сеара. Проект строительства ЛЭП Сапеасу – Посойн 3 (Sapeaçu−Poções III) протяженностью 260 км реализуется на концессионной основе компанией Tropicália Transmissora Energia.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission