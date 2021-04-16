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Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства мостового перехода через реку Лену

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на проведение работ по подготовке территории строительства платной автомобильной дороги с вантовым переходом через реку Лена в районе Якутска. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Мостовой переход через реку Лену соединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма», а также кратчайшим путем свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря через транспортный коридор от Иркутска до Магадана, образуя Северный широтный экономический пояс России. Таким образом Россия получит выход к Охотскому морю и берегам своих восточных морей не только через южные границы, Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, но и гораздо севернее.

Проектной документацией, одобренной в Главгосэкспертизе России, предусмотрена подготовка территории строительства на правом и левом берегах Лены. Комплекс работ включает переустройство инженерных коммуникаций: линий электропередач с опорами, газопроводов высокого давления и сетей связи.

Также запланированы создание временной инфраструктуры, необходимой для строительства – строительных площадок с подъездами, дорог, автозимников, ледовых переправ, причалов, технологических островков для сооружения опор в русле реки, инженерная защита территории.

Генеральная проектная организация – АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург». Застройщик – ООО «Восьмая концессионная компания».

Фото: sakhalife.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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