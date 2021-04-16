 
Инновации (разработки)

Компания LAPP расширяет свой ассортимент однопарных Ethernet кабелей

Компания LAPP расширяет свой ассортимент однопарных Ethernet кабелей

16 апреля 2021, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 7 мин
203

Однопарный Ethernet (SPE) является ключевой технологией на пути развития умных предприятий и Индустрии 4.0 (SmartFactory and Industry 4.0). Эта технология обеспечивает более устойчивые и более эффективные сети промышленного Ethernet и требует только одной пары проводников для передачи данных. Ранее стандартом были 2- и 4-парные Ethernet кабели. Такая экономия позволяет интегрировать в сеть новые «умные» компоненты, которые раньше не включали в сеть через промышленный Ethernet.

Благодаря продуктовой линейке кабелей ETHERLINE® T1 компания LAPP была впереди всех, представив опытные конструкции однопарных Ethernet кабелей для использования в промышленном оборудовании и системах. Первый однопарный Ethernet кабель сейчас доступен со склада. В рамках своей весенней презентации компания представляет новый кабель типа ETHERLINE® T1 Y Flex 1x2x22/7 AWG. Это сертифицированный на соответствие UL двухжильный кабель передачи данных, предназначенный для высокоскоростного обмена информацией, который поддерживает высокие скорости передачи данных. Благодаря малому радиусу изгиба и малому наружному диаметру он исключительно лёгок и прост в монтаже и прокладке и незаменим для выполнения соединений на полевом уровне.

Новый кабель, совместимый с технологией подачи энергии по линии передачи данных (Power-Over-Data-Line), соответствует стандарту IEEE 802.3 bu и специально разработан для передачи цифровых сигналов в диапазоне частот до 600 МГц на расстояния до 40 м. Он обеспечивает одновременную подачу питания и передачу данных на терминалы SPE с низким энергопотреблением (до 50 Вт). Конструкция однопарного Ethernet кабеля гарантирует идеальную защиту от электромагнитных помех. Кабель имеет двойное экранирование (многослойная алюминиевая фольга и медная оплетка) с высокой степенью покрытия (SF/UTP). Кроме того, наружная оболочка из ПВХ устойчива к воздействию кислот и щелочей и частично обладает нефте- и масло-стойкостью. Сертификация UL/CSA позволяет использовать этот продукт в Северной Америке. Новый однопарный Ethernet кабель имеет разрешение UL (PLTC) на открытую прокладку на кабельных лотках.

Таким образом, новый кабель ETHERLINE® T1 Y Flex 1x2x22/7 AWG открывает возможности для будущего использования однопарного кабеля в системах автоматизации. Компания LAPP, будучи лидером мирового рынка интегрированных кабельных и соединительных технологических решений, определила широкий диапазон областей его применения:

  • Гибкое использование в сухих и влажных помещениях, а также при средней механической нагрузке
  • Для структурированных кабельных систем в соответствии со стандартами DIN EN 50173 и ISO/IEC 11801,
  • Для однопарного Ethernet – 1000Base-T1 в соответствии со стандартом IEEE 802.3bp и 100Base-T1 в соответствии со стандартом IEEE 802.3bw.

Стандарт IEEE 802.3 bp описывает физический слой, который позволяет передавать 1 Гб/с по экранированным однопарным медным кабелям на расстояния до 40 метров или на 15 метров по неэкранированным кабелям.

Возможные области применения в промышленных системах автоматизации включают подсоединение устройств связи гигабитного уровня в шкафах управления или датчиков с высокими скоростями передачи данных, таких как системы визуализации с высоким разрешением. Однако стандарт IEEE 802.3 bw допускает те же самые длины кабелей для передачи со скоростью 100 Мб/с. В частности, эта технология может также представлять интерес при подсоединении устройств в шкафах управления.

Как отмечает г-н Кристиан Иллензеер (Christian Illenseer), менеджер продукта в компании LAPP, однопарный Ethernet – важная технология будущего. Но для широкого распространения на рынке необходимы стандартизированные и унифицированные соединители. Необходим единый стандарт для обеспечения совместимости компонентов.

Стандарт, над которым работает организация SPE Industrial Partner Network, имеет наиболее успешные перспективы на рынке.

В ближайшее время на рынок будут предложены следующие кабели:

  • экранированный кабель ETHERLINE® T1 FD P 26AWG для Gigabit Ethernet и использования в кабельных цепях
  • кабель ETHERLINE® T1 P FLEX 18AWG для передачи со скоростью 10 Мб/с на расстояния 1000 метров.

Ещё две инновации компании LAPP в области промышленной связи:

  1. Соединительные кабели повышенной гибкости типа ETHERLINE® FD Cat.6, предназначенные для эксплуатации в режиме постоянных движений в гибких кабель-каналах. Они обеспечивают передачу данных со скоростью до 10 Гб/с на расстоянии более 60 метров благодаря категории 6 Ethernet, для монтажа используются разъёмы типа M12X. Двойное экранирование (алюминиевая фольга и медная оплётка) обеспечивает оптимальную защиту от электромагнитных помех. Для защиты витых пар используется разделитель, благодаря которому возможна максимальная механическая нагрузка. Разъём имеет интегрированную защиту от вибрации. Это предотвращает непреднамеренное ослабление соединения. Степень защиты IP67 означает, что новые соединительные кабели пригодны для подключения устройств вне шкафов управления.
  2. Соединительные кабели типа ETHERLINE® CABINET CAT.6A для шкафов управления в сетях PROFINET®. Благодаря малому радиусу изгиба эти кабели категории 6А особенно удобны для использования в местах ограниченного пространства. Они обеспечивают высокую скорость передачи информации – до 10 Гб/с на расстоянии 60 метров. Соединительные кабели монтируются в обе стороны, благодаря чему экономится время и устраняется возможность ошибок при монтаже на месте прокладки. Разъём RJ45 исключительно узкий, это значит, что соединительные кабели идеально подходят для устройств с очень высокой плотностью портов. Благодаря сертификации UL/CSA они также имеют разрешение на использование на североамериканском рынке.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Электрощит Самара представил электротехнические решения на Поволжском энергетическом форуме 15.04.2021
Электрощит Самара представил электротехнические решения на Поволжском энергетическом форуме
15.04.2021
"Росэлектроника" представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи
15.04.2021
"Русал" начал производство уникального алюминия
Чепецкий механический завод разработал новый способ производства редких и редкоземельных металлов 14.04.2021
Чепецкий механический завод разработал новый способ производства редких и редкоземельных металлов

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+