Однопарный Ethernet (SPE) является ключевой технологией на пути развития умных предприятий и Индустрии 4.0 (SmartFactory and Industry 4.0). Эта технология обеспечивает более устойчивые и более эффективные сети промышленного Ethernet и требует только одной пары проводников для передачи данных. Ранее стандартом были 2- и 4-парные Ethernet кабели. Такая экономия позволяет интегрировать в сеть новые «умные» компоненты, которые раньше не включали в сеть через промышленный Ethernet.

Благодаря продуктовой линейке кабелей ETHERLINE® T1 компания LAPP была впереди всех, представив опытные конструкции однопарных Ethernet кабелей для использования в промышленном оборудовании и системах. Первый однопарный Ethernet кабель сейчас доступен со склада. В рамках своей весенней презентации компания представляет новый кабель типа ETHERLINE® T1 Y Flex 1x2x22/7 AWG. Это сертифицированный на соответствие UL двухжильный кабель передачи данных, предназначенный для высокоскоростного обмена информацией, который поддерживает высокие скорости передачи данных. Благодаря малому радиусу изгиба и малому наружному диаметру он исключительно лёгок и прост в монтаже и прокладке и незаменим для выполнения соединений на полевом уровне.

Новый кабель, совместимый с технологией подачи энергии по линии передачи данных (Power-Over-Data-Line), соответствует стандарту IEEE 802.3 bu и специально разработан для передачи цифровых сигналов в диапазоне частот до 600 МГц на расстояния до 40 м. Он обеспечивает одновременную подачу питания и передачу данных на терминалы SPE с низким энергопотреблением (до 50 Вт). Конструкция однопарного Ethernet кабеля гарантирует идеальную защиту от электромагнитных помех. Кабель имеет двойное экранирование (многослойная алюминиевая фольга и медная оплетка) с высокой степенью покрытия (SF/UTP). Кроме того, наружная оболочка из ПВХ устойчива к воздействию кислот и щелочей и частично обладает нефте- и масло-стойкостью. Сертификация UL/CSA позволяет использовать этот продукт в Северной Америке. Новый однопарный Ethernet кабель имеет разрешение UL (PLTC) на открытую прокладку на кабельных лотках.

Таким образом, новый кабель ETHERLINE® T1 Y Flex 1x2x22/7 AWG открывает возможности для будущего использования однопарного кабеля в системах автоматизации. Компания LAPP, будучи лидером мирового рынка интегрированных кабельных и соединительных технологических решений, определила широкий диапазон областей его применения:

Гибкое использование в сухих и влажных помещениях, а также при средней механической нагрузке

Для структурированных кабельных систем в соответствии со стандартами DIN EN 50173 и ISO/IEC 11801 ,

и , Для однопарного Ethernet – 1000Base-T1 в соответствии со стандартом IEEE 802.3bp и 100Base-T1 в соответствии со стандартом IEEE 802.3bw.

Стандарт IEEE 802.3 bp описывает физический слой, который позволяет передавать 1 Гб/с по экранированным однопарным медным кабелям на расстояния до 40 метров или на 15 метров по неэкранированным кабелям.

Возможные области применения в промышленных системах автоматизации включают подсоединение устройств связи гигабитного уровня в шкафах управления или датчиков с высокими скоростями передачи данных, таких как системы визуализации с высоким разрешением. Однако стандарт IEEE 802.3 bw допускает те же самые длины кабелей для передачи со скоростью 100 Мб/с. В частности, эта технология может также представлять интерес при подсоединении устройств в шкафах управления.

Как отмечает г-н Кристиан Иллензеер (Christian Illenseer), менеджер продукта в компании LAPP, однопарный Ethernet – важная технология будущего. Но для широкого распространения на рынке необходимы стандартизированные и унифицированные соединители. Необходим единый стандарт для обеспечения совместимости компонентов.

Стандарт, над которым работает организация SPE Industrial Partner Network, имеет наиболее успешные перспективы на рынке.

В ближайшее время на рынок будут предложены следующие кабели:

экранированный кабель ETHERLINE® T1 FD P 26AWG для Gigabit Ethernet и использования в кабельных цепях

кабель ETHERLINE® T1 P FLEX 18AWG для передачи со скоростью 10 Мб/с на расстояния 1000 метров.

Ещё две инновации компании LAPP в области промышленной связи: