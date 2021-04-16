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Litgrid приступил к реконструкции ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус

Litgrid приступил к реконструкции ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус

16 апреля 2021, 11:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор Литвы Litgrid приступил к работам по реконструкции ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус. В ходе реконструкции будут заменены 210 опор и провода ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус, а также подвешен грозозащитный трос с оптоволоконным кабелем.

Работы по реконструкции линии будут проводиться на территории г. Электренай (Elektrėnai), а также Кайшядорского (Kaišiadorys) Приенайского (Prienai) и Алитусского районов. Завершить работы планируется в сентябре 2023 г. Реконструкция ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус будет способствовать обеспечению надежной и стабильной работы электрической сети и бесперебойной подаче электроэнергии потребителям этого региона и всей Литвы в целом.

Работы по реконструкции ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус будут частично профинансированы за счет средств, выделяемых ЕС. В реконструкцию передающей сети планируется инвестировать около € 15 млн. Подрядчиками работ по реконструкции ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Алитус являются литовские компании AB Kauno tiltai и UAB Litenergoservis.

Официальный сайт www.litgrid.eu

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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