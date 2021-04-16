Сегодня в Карачаево-Черкессии (КЧР) прошла церемония перекрытия русла реки Кубань, обозначившая начало основного этапа строительства двух малых гидроэлектростанций (МГЭС) «РусГидро» – Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2.



Мощность каждой из двух ГЭС составит 24,9 мегаватт (МВт). Для сравнения: в начале 2019 года установленная мощность электростанций на территории КЧР составляла 329 МВт, согласно данным регионального Минпромторга; из них 300 МВт приходилось на Зеленчукскую гидро- и гидроаккумулирующую электростанцию (ГЭС-ГАЭС), чьи гидроагрегаты были введены в строй в 1999, 2002 и 2016 гг. В 2017 году к плотине ее водозаборного сооружения была пристроена МГЭС «Большой Зеленчук» мощностью в 1,26 МВт.



«Малые гидроэлектростанции могут стать жизнеспособным решением на пути к низкоуглеродному будущему», – полагает Юджин Русу, профессор Галацкого университета (Румыния), эксперт ассоциации «Глобальная энергия». Будучи не более капиталоемкими, нежели крупные ветровые турбины, малые ГЭС оставляют меньший экологический и визуальный след, констатирует Русу. С ним соглашается Надия Эшра из Национального исследовательского центра водных ресурсов (Египет): по ее мнению, благодаря сравнительно низким капзатратам, малые ГЭС могут стать оптимальным решением в условиях спада мировой экономики.



С этим, по всей видимости, связан постепенный рост глобальной популярности малых ГЭС. В 2013 году, по данным Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), их глобальная установленная мощность составляла 71 ГВт – к 2016 году она увеличилась до 75 ГВт, а к 2019 году – до 78 ГВт. В общемировой структуре гидроэнергетических мощностей на долю МГЭС приходится 7,5%, следует из подсчетов ЮНИДО, а в структуре мощностей всех типов ВИЭ – 4,5%.



Установленная мощность малых ГЭС постепенно растет и в Карачаево-Черкессии. В 2020 году «РусГидро» ввело в строй еще одну малую гидростанцию на территории КЧР – Усть-Джегутинскую МГЭС (мощностью 5,6 МВт), а в 2021-2022 гг. наступит черед двух Красногорских МГЭС: помимо выработки электроэнергии, они будут выравнивать колебания уровня воды, возникающие при изменении режима работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС – это позволит снять сезонные ограничения ее мощности, которые, по оценке «РусГидро», составляют около 70 МВт.



Среди активов «Русгидро» – малые ГЭС в других северокавказских регионах: Барсучковская (мощностью 5,25 МВт) – в Старополье и Верхнебалкарская (мощностью 10 МВт) – в Кабардинро-Балкарии, где до 2024 года компания собирается также ввести в эксплуатацию МГЭС Псыгансу мощностью 19,1 МВт. В этот же срок «РусГидро» намерена реализовать в Чечне проект МГЭС «Башенная» (мощностью 10 МВт), прошедший в прошлом году отбор в рамках программы ДПМ ВИЭ – строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».