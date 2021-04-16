На строительной площадке Красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2, которые РусГидро возводит в Карачаево-Черкесской Республике, состоялось «перекрытие» русла реки Кубань – важнейший этап в строительстве любой гидроэлектростанции. Теперь река Кубань течет через уже построенные гидротехнические сооружения – водосброс малых ГЭС, что дает возможность развернуть строительство здания с машинным залом второй малой гидроэлектростанции. Гидрологический режим реки Кубань после перекрытия не изменится, наполнение водохранилища не производится.

В церемонии перекрытия приняли участие Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Реализуемый РусГидро гидроэнергетический проект предусматривает строительство на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 83,8 млн кВт·ч. Строительство началось в 2019 году и ведется в соответствии с утвержденным графиком. В правобережном котловане возводятся водосброс, здание МГЭС-2, две секции плотины и правобережное примыкание. Начат монтаж закладных частей гидротурбин. На строительстве задействовано порядка 600 человек и 120 единиц техники. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию одной Красногорской малой ГЭС запланировано на конец этого года, второй – на конец следующего. Генеральный подрядчик строительства – АО «Чиркейгэсстрой», входящее в Группу РусГидро.

«Строительство Красногорских МГЭС – сегодня крупнейший проект в программе РусГидро по развитию малой гидроэнергетики, – сказал Виктор Хмарин. – В ее рамках в 2020 году мы уже ввели в эксплуатацию три энергообъекта на Северном Кавказе: Верхнебалкарскую, Усть-Джегутинскую и Барсучковскую малые ГЭС, проектируем еще две станции в Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике».

Красногорские малые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала. В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим реки Кубань, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт·ч ежегодно.

«Строительство новых малых гидроэлектростанций – это значимый вклад в развитие безуглеродной генерации в России, в декарбонизацию экономики, в оказание положительного влияния на окружающую среду в целом, – заявил в приветственном адресе участникам церемонии Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. – Важным условием и стимулом для развития малой гидроэнергетики является внимание к этому сектору на государственном уровне. В Министерстве энергетики считают это направление крайне важным, и мы будем поддерживать его и в дальнейшем».

«Гидроэлектростанции составляют основу электроэнергетики Карачаево-Черкесии, – сообщил в ходе церемонии Рашид Темрезов. – Существующие и строящиеся ГЭС – это рабочие места, значительные налоговые поступления в бюджет республики, а также сокращение энергодефицита региона за счет использования экологически чистого, возобновляемого источника энергии». Глава Республики поблагодарил весь коллектив РусГидро за эффективную работу и пожелал гидростроителям успешно завершить возведение энергообъектов.

Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2 прошли конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства.

Общая мощность гидроэлектростанций РусГидро в Карачаево-Черкесской республике составляет 306,86 МВт, в том числе уникальный для России энергообъект – Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – сочетающий в одном комплексе сооружений гидроэлектростанцию и гидроаккумулирующую электростанцию.